Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Испытания российских ракет в Казахстане прокомментировали в Минобороны

испытания российских ракет в Казахстане Фото: Минобороны РК
Вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев в кулуарах Мажилиса 28 февраля ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли Россия испытывает свои ракеты на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Такую информацию распространили иностранные СМИ.

"Есть такой полигон – Сарышаган. На котором испытывает 110-й учебный центр Российской Федерации. С 1993 года (проводят испытания - прим. ред.), согласно договору, до 2030 года. Там испытывают ракеты до 200 км дальности. На этом полигоне нет инфраструктуры и населения, поэтому никто не страдает", – прокомментировал Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Он также отметил, что испытание ракет, не беспилотных, Россия проводит всего по 50 часов в год.

Отметим, что не только РФ проводит свои испытания на полигоне Сарышаган. Например, в ноябре 2023 года сообщалось, что там завершили испытания зенитно-ракетного комплекса С-125, который прошел модернизацию на отечественном оборонном предприятии "Гранит".

Военный полигон Сарышаган расположен к северо-западу и западу от озера Балхаш в степи Бетпак-Дала, на территориях Карагандинской и Жамбылской областей.

Читайте также

"КазАвтоЖол" вновь предупредил об опасности на дорогах
"КазАвтоЖол" вновь предупредил об опасности на дорогах
Как работнику защитить свои права при помощи Трудового кодекса
Как работнику защитить свои права при помощи Трудового кодекса
В Казахстане изменились правила назначения президентских стипендий
В Казахстане изменились правила назначения президентских стипендий
Ирина Капитанова, Жадра Жулмухаметова
Россия МО РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
Минтранспорта обратилось к казахстанцам с важным заявлением из-за смены часового пояса
водители ассенизаторов грозят бунтом в Алматы
Водители ассенизаторов грозят бунтом в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: