Испытания российских ракет в Казахстане прокомментировали в Минобороны

Вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев в кулуарах Мажилиса 28 февраля ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли Россия испытывает свои ракеты на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Такую информацию распространили иностранные СМИ.

"Есть такой полигон – Сарышаган. На котором испытывает 110-й учебный центр Российской Федерации. С 1993 года (проводят испытания - прим. ред.), согласно договору, до 2030 года. Там испытывают ракеты до 200 км дальности. На этом полигоне нет инфраструктуры и населения, поэтому никто не страдает", – прокомментировал Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Он также отметил, что испытание ракет, не беспилотных, Россия проводит всего по 50 часов в год.

Отметим, что не только РФ проводит свои испытания на полигоне Сарышаган. Например, в ноябре 2023 года сообщалось, что там завершили испытания зенитно-ракетного комплекса С-125, который прошел модернизацию на отечественном оборонном предприятии "Гранит".

Военный полигон Сарышаган расположен к северо-западу и западу от озера Балхаш в степи Бетпак-Дала, на территориях Карагандинской и Жамбылской областей.