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В Минобороны опровергли факты вымогательства денег у срочников

Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 17:56 Фото: pixabay
Заместитель министра обороны РК по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев на брифинге в СЦК 20 сентября 2024 года ответил на вопрос о вымогательстве у солдат, сообщает Zakon.kz.

По словам журналистов, родители срочников жалуются на то, что у их детей офицеры и солдаты старшего призыва вымогают деньги. Они поинтересовались, в курсе ли руководство и как с этим борются.

Однако Шайх-Хасан Жазыкбаев не связывает эти факты с вымогательством.

"Разговоры идут, что у родителей просят 2-3 тыс. тенге. У нас установлено меню по раскладке, норма довольствия. Помимо этого каждый ребенок, 18-19 лет, хочется Coca-Cola и Snickers и так далее. Есть чайная, есть магазин, где он может позволить себе данные сладости. И из-за этого складывается ощущение, что у солдат срочной службы вымогают деньги", – заявил он.

При этом Шайх-Хасан Жазыкбаев сообщил, что есть факт, когда один офицер взял у солдата 3 тыс. тенге.

"По данному факт ведется следствие. Если следствие подтвердит, он понесет наказание согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан", – резюмировал вице-министр.

Депутат Мажилиса Константин Авершин указал при этом на наличие проблемы лоудомании среди призывников.

20 сентября 2024 года Шайх-Хасан Жазыкбаев озвучил детали по факту гибели военнослужащего в Аягозском гарнизоне.

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