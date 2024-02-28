Поликлиники "на колесах" и 25 новых медицинских объектов: Как развивается медицина в Костанайской области

В 2023 году в регионе появилось 10 передвижных медицинских комплексов на базе 12-метрового автобуса, в котором обустроено семь кабинетов. Их закупили на средства республиканского бюджета, чтобы повысить доступность медицинских услуг для сельчан в отдаленных районах области.

В этом году запланировано строительство сразу 19 медицинских учреждений в селах. С какими результатами в сфере здравоохранения регион завершил 2023 год, какие масштабные проекты запланированы на этот год и как решается кадровый вопрос, корреспонденту Zakon.kz рассказал руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

Фото пресс-службы управления здравоохранения Костанайской области

- В последние годы много говорится о том, что регионы Казахстана нуждаются в улучшении и расширении медицинской помощи. Особо остро вопрос стоит по сельской медицине. Как он решается?

- В Костанайской области реализуются два национальных проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" и "Модернизация сельского здравоохранения" для повышения доступности получения медицинских услуг сельским населением. В 2023 году в районы области из средств республиканского бюджета закупили 10 передвижных медицинских комплексов отечественного производства на базе 12-метрового автобуса "Yutong", который включает в себя семь кабинетов: общего приема, зоны врача общей практики, забора анализов, аптечного пункта, кабинетов функциональной диагностики, акушера-гинеколога и лучевой диагностики. Две таких первых поликлиники "на колесах" появились еще в 2020 году. В них есть все необходимое для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, профилактических и лечебных процедур. Кабинеты оснащены современным оборудованием, среди которого офтальмоскоп, счетчик лейкоцитов, отоскоп, биохимический и гематологический анализаторы, аппараты для проведения ЭКГ и УЗИ, а также специальный холодильник, где могут храниться до 250 доз анализов. Этот комплекс является автономным, он оснащен почти бесшумным генератором, а также улучшенной системой вентиляции и специальным подъемником для пациентов в колясках. Также было закуплено четыре передвижных комплекса на базе автомобиля "Камаз". С каждым годом увеличивается количество охваченных отдаленных населенных пунктов - если в 2021 году их было 202, то в 2023 году – уже 297. Увеличивается и население, которое смогло пройти медицинский осмотр: в 2021 году – 24 546, а в 2023 году – 35 700, в том 6558 числе детей.

По национальному проекту "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года в регионе запланировано строительство 25 медицинских объектов. Большая часть из них, или 19 - это фельшерско-акушерские пункты (ФАП), еще пять врачебных амбулаторий и один медицинский пункт. На 2023 год было запланировано строительство четырех объектов, из которых две врачебных и два ФАПа. Завершение строительства еще двух объектов в поселке Октябрьский города Лисаковска и села Владимировка Костанайского района ожидается в апреле 2024 года. Также запланировано строительство 19 объектов, на сегодняшний день проведены конкурсные процедуры на строительно-монтажные работы, определены подрядные организации.

В рамках реализации второй задачи данного национального проекта проводится капитальный ремонт родильного дома региональной больницы города Аркалыка, данный ремонт является трехгодичным с общей стоимостью 1,2 млрд тенге. На сегодняшний день 50% работ завершены, строительно-монтажные работы осуществляются в срок. Также до 2025 года запланирована модернизация и преобразование двух медицинских организаций (КГП "Аркалыкская региональная больница" и КГП "Житикаринская районная больница") в межрайонные многопрофильные учреждения с оснащением МРТ и ангиографом. На сегодняшний день разработанная проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. Данные больницы в последующем будут осуществлять оказание медицинской помощи ближайшим районам. Из средств республиканского бюджета на приобретение оборудования выделили 778,4 млн тенге: для Аркалыкской больницы - 374,1 млн тенге, для Житикаринского медицинского учреждения - 404,3 млн тенге.

- Если продолжить тему ремонта и покупки оборудования, что было сделано в 2023 году и что намечено на 2024 год?

- В 2023 году на проведение капитальных ремонтов в семи объектах здравоохранения было выделено 1,9 млрд тенге. За последние шесть лет суммы менялись. К примеру, в 2018 году на эти цели выделялось всего 106,8 млн тенге, в 2019 - 290 млн тенге. Масштабную реконструкцию провели в 2020 году, когда на ремонт выделялось 3,2 млрд тенге, в 2022 году - 343 млн тенге. Кроме капитальных ремонтов, в 2023 году провели текущие ремонты на 43 объектах здравоохранения на общую сумму 799,2 млн тенге. В 2024 году на проведение 17 текущих ремонтов выделено 600 млн тенге, а на проведение капитальных ремонтов на пять объектах здравоохранения 1,4 млрд тенге. После завершения текущего ремонта на базе КГП "Костанайская областная детская больница" запланировано открытие центра раннего вмешательства.

Что касается приобретения медицинской техники, то в 2023 году ее закупили на сумму 6,7 млрд тенге и за последние шесть лет это были самые значительные вложения. Кроме того, через единого дистрибьютора ТОО "СК-Фармация" закупили 11 единиц медицинского оборудования (стоимостью свыше 20 млн тенге) на сумму 1 млрд 205 млн тенге. На 2024 год запланировано приобретение оборудования на 4 млрд тенге. В целом финансирование сферы здравоохранения Костанайской области в 2024 году составит 105,9 млрд тенге, в том числе через ФСМС 93 млрд тенге, что меньше, чем в 2023 году, когда выделялось 107,3 млрд тенге.

- С ремонтами медучреждений картина понятна, а что с медико-демографическими показателями здоровья жителей региона?

- Показатель ожидаемой продолжительности жизни является признанным индикатором качества жизни и здоровья населения. В результате реализации комплекса мероприятий по совершенствованию системы здравоохранения и обеспечению благополучия населения уровень ожидаемой продолжительности жизни на 2022 год фактически составил 72,7 лет. В 2019 году она была 72,42 год, затем началось постепенное снижение показателя, и в 2021 году он стал 69,29 лет.

Показатель 2023 года будет рассчитан департаментом статистики в мае 2024 года. Общая смертность за последние годы снижается и по итогам 2023 года и составила 10. Самый высокий уровень был зафиксирован в 2021 году – 14,12. Основными причинами смертности являются неинфекционные заболевания, в частности, болезни системы кровообращения (БСК). Это в основном ишемическая болезнь сердца и инсульт головного мозга. Показатель смертности от них на 100 тыс. населения имеет тенденцию к снижению, по итогам 2023 года он составил 215 или 1 793 человека. В сравнении с 2022 годом отмечено снижение на 11,3 %. Но в тоже время заболеваемость БСК за год выросла на 5,2% и составила 17 446 человек. Мы продолжаем работу по улучшению выявления этих заболеваний и закупили необходимое медицинское оборудование в 2023 году.

Небольшая положительная динамика отмечается по показателю смертности от злокачественных новообразований, по итогам 2023 года (на 100 тыс. населения) он составил 81,1 в сравнении с 2022 годом - 82,1, снижение на 1%. А заболеваемость злокачественными новообразованиями выросла на 3,12% и составила 330.

Увеличение выявляемости злокачественными новообразованиями связано с активизацией оказания медицинской помощи в области (увеличилась плановая работа ПМСП, проведение скрининговых обследований, рост консультативно-диагностических услуг пациентам с подозрением на онкологические заболевания, соблюдением маршрутов и сроков обследования).

Что касается структуры заболеваемости онкологическими заболеваниями, то в 2019 году на первом месте стоял рак молочной железы 13,3%, на втором месте - колоректальный рак 10,8%, на третьем - рак легкого 8,8%. В последующие годы рак молочной железы и колоректальный рак менялись местами, а рак легкого занимал третье место. И по итогам 2023 года на первом месте оказался рак молочной железы 17,1%, на втором - колоректальный с 12,2%, на третьем - рак легкого с 9,8%. В течение 2023 года удалось значительно увеличить охват скрининговыми исследованиями на раннее выявление онкологических заболеваний, их прошли 145 тыс. человек.

В 2022 году данный показатель составлял 137 тыс. граждан. По итогам 2023 года отмечено снижение заболеваемости туберкулезом на 13,7% и на 15,8% показателя смертности от него. Также в 2023 году на 26,4% уменьшилась смертность от несчастных случаев, травм и отравлений на 100 тыс. населения, она составила 70,4, тогда как в 2022 году – 89. Самый высокий показатель был в 2021 году - 101.

Проводится последовательная работа по профилактике распространения эпидемии ВИЧ – инфекции. Служба имеет утвержденный трехкомпонентный комплексный тариф, который предусматривает рекомендации клинических протоколов. Костанайская область по ВИЧ-инфекции удерживается в концентрированной стадии. Отмечается увеличение скрининга на ВИЧ обследование населения области, в 2023 году протестировано 23,3 % (194 239) населения, в сравнении с предыдущим периодом за 2022 год - 19,4% . Зарегистрировано 292 новых случая ВИЧ-инфекции, что на 20 случаев больше, чем за аналогичный период 2022 года, показатель заболеваемости составил 35,1 (на 100 тыс. населения), что на 7,4 % выше в сравнении с аналогичным периодом – 32,7.

- А как обстоит ситуация с рождаемостью, младенческой и материнской смертностью?

- Сохранение и укрепление здоровья беременных женщин и детей являются составными частями национальной безопасности. Здоровье детей рассматривается как основа демографического, экономического и интеллектуального потенциала страны. Что касается рождаемости в Костанайской области, то мы фиксируем снижение уровня: с 13,4 в 2020 году до 11 или до 8 878 новорожденных по итогам 2023 года. Количество родов составило 9728, что на 1477 меньше, чем в 2022 году. В тоже время отмечается увеличение (до 88,8%) охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением. Вырос и охват детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами и составил 87%.

Показатель материнской смертности уменьшился до двух случаев, самые высокие показатели фиксировались в 2020 и 2021 года по 11 и 6 фактов соответственно. Удалось снизить и количество фактов младенческой смертности со 129 случаев в 2021 до 87 в 2023 году.

Для снижения материнской и младенческой смертности в 2023 году мы провели большую работу. Улучшили и доукомплектовали материально-техническую часть отделений родовспоможения и детства. Повысили качество оказания амбулаторной помощи детям, в части динамического наблюдения за детьми (особенно детей из группы высокого социального риска), профилактическую работу с неблагополучными семьями.

Также в клинике Израиля обучили двух неонатологов, прошли обучение шесть неонатологов и пять акушеров-гинекологов в Санкт-Петербурге. Кроме того, по программе Министерства здравоохранения в Турции обучались два специалиста из Аркалыка.

На базе высшего медицинского колледжа в Костанае возобновили центр интегрированного ведения болезней детского возраста и универсальную прогрессивную модель патронажного обслуживания, за 2023 год обучили 376 медицинских работников. И продолжим работу в данном направлении. С начала 2023 года провели реорганизацию маршрутизации новорожденных детей с 1 уровня (место рождения) на 3 уровень для выхаживания в родильных домах. Еще одно из новшеств - впервые в северных регионах страны начали проводить операции для новорожденных детей с диагнозом ретинопатия в условиях родильного дома. Уже сделали три операции.

Фото пресс-службы управления здравоохранения Костанайской области

- Во время всплеска количества сезонных заболеваний у костанайцев возникает вопрос по работе скорой медицинской помощи. Какие-то изменения происходят в этом направлении?

- Сегодня в состав Костанайской областной станции скорой неотложной медицинской помощи входит 24 отделения и три подстанции. Количество обслуживаемого населения в 2023 году составило 796 639 человек. Радиус обслуживания 80 км в сельской местности и 14,8 в городской. В целом по региону в сутки в среднем работает 55, из них в Костанае – 18, Рудном – 8, в Лисаковске и в Житикаре по три, в Аркалыке - четыре. Среднее время прибытия бригады первой категории – 10 минут, второй категории – 20 минут, третьей категории – 30 минут, четвертой - до 60 минут. Все отделения оснащены информационной системой "КОМЕК", а автомобили скорой медицинской помощи - системой GPS навигации. В каждом отделении имеются реанимобили.

- Уже несколько лет подряд Костанайская область испытывает дефицит с кадрами. Какие меры принимаются и какие результаты они дали?

- Сегодня в государственной системе здравоохранения области работают 14 368 человек, в том числе 1 952 врача и 6 066 средних медицинских работника. Обеспеченность по области на 10 тыс. населения составляет врачами – 23,4, средними медработниками – 72,7.

В 2024 году потребность во врачебных кадрах составляет 248 человек, в том числе на селе – 74 специалиста, а в 2021 году этот показатель составлял 363 медработника, из которых 83 - в селах. Мы ведем работу сразу по нескольким направлениям: привлекаем выпускников медицинских вузов, выделяем гранты на обучение, а также "заманиваем" специалистов с опытом из других областей.

За 2023 год в регион прибыли 175 врачей, из них 81 выпускник, 94 переехали из других регионов республики. Всем прибывшим специалистам оказаны меры социальной поддержки в виде выплат подъемных за счет средств местного бюджета на сумму 678,5 млн тенге.

При переезде в городскую местность врачи получали 3,5 млн тенге и по 5 млн тенге в сельскую местность с отработкой 7 лет.

Кроме того, по действующей государственной программе "С дипломом в село", подъемное пособие в размере 100 МРП (345 000 тенге) получили 19 врачей, возможностью льготного кредитования на приобретение жилья воспользовались четыре врача. Наряду с выплатой подъемных проводится работа по обеспечению врачей жильем. Так, выделено жилье 77 медработникам.

Кроме того, за счет средств медицинских организаций 50-ти врачам оплачивается аренда жилья. На 2023-2024 учебный год из бюджета Костанайской области было выделено 70 грантов в резидентуру по узким специальностям, таким, как акушерство и гинекология, нейрохирургия, травматология, хирургия. После конкурсных процедур освоено 68 грантов. Данные специалисты по завершению резидентуры должны приступить к работе в Костанайской области уже в 2025-2026 году. Так постепенно мы снижаем дефицит кадров.