Из Узбекистана в РК по Сырдарье в марте будет поступать 800 кубометров воды в секунду

800 кубометров воды в секунду будет поступать в марте этого года по реке Сырдарья. О соответствующей договоренности с Узбекистаном рассказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на встрече с аграриями Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, указанный объем воды должен поступать в Казахстан в феврале и марте этого года. В феврале узбекская сторона выполнила свои обязательства, поэтому ожидается, что и в марте эти показатели сохранятся.

"Во встрече с аграриями также приняли участие Аким области Нурлыбек Налибаев, руководители местного филиала предприятия "Казводхоз" и Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции, а также представители отечественных и иностранных компаний в сфере водосберегающих технологий, эксперты и ученые", – говорится в сообщении.

Отмечается, что министр также рассказал, что совместно с местными исполнительными органами по всему Казахстану планируется строительство 57 водохранилищ, из них 20 построит Министерство водных ресурсов и ирригации.

"В частности, идет подготовка проектно-сметной документации для строительства в Кызылординской области Караозекского водохранилища. Нуржан Нуржигитов сообщил, что строительные работы по проекту могут начаться до конца этого года", – говорится в пресс-релизе.

Также планируется ремонт 133 гидротехнических сооружений и более 14 тысяч км ирригационных сетей. В Кызылорде реализуется совместный с австралийской компанией Rubicon Water проект по модернизации ирригационных каналов. В течение месяца должна завершиться разработка проектно-сметной документации. Затем ее изучат эксперты из Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства.

"В первую очередь, нужно внедрять водосберегающие технологии и формировать культуру потребления воды. Государство создает для этого все условия, вплоть до увеличения субсидий и снижения тарифов на поливную воду. Необходимые технологии тоже есть. Будь то продукция иностранных компаний или отечественные разработки", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

20 февраля президент Казахстана заявил, что в стране нет культуры экономии воды и необходимо ее прививать. По его словам, это "абсолютно актуальная проблема".



