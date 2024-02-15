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Повторно применять использованную в саунах и банях воду призвал министр Нуржигитов

Повторно применять использованную в саунах и банях воду призвал министр Нуржигитов Фото: primeminister.kz
Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов в Мажилисе рассказал, кто и как может использовать воду вторично в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По данным министра, в Казахстане ежегодное водопотребление для удовлетворения нужд отраслей экономики составляет около 25 кубических километров воды, из которых 65%, или 14,2 кубокилометра, направляются на нужды сельского хозяйства, 25%, или 5,9 кубокилометра, – на нужды промышленности, а 4,3%, или 1,3 кубокилометра, – на коммунально-бытовые нужды.
"Для коммунально-бытовых нужд забирается 1,3 кубокилометра воды из всего объема водозабора. Таким образом, имеются все основания для повышения эффективности повторного использования воды. В первую очередь это касается автомоек и других предприятий сферы услуг", – заявил Нуржан Нуржигитов.
Так, по его словам, в среднем расход воды на мытье одной машины на мойке самообслуживания составляет около 200-250 литров. Если же разговор ведется о грузовых машинах и автобусах, затраты воды возрастают до 500-700 литров, что составляет в годовом выражении порядка 100 млн кубометров воды, а потребление воды банными комплексами в год составляет около 120 млн кубометров.
"Учитывая фактическое применение "чистой воды" в настоящее время на объектах малого и среднего бизнеса (автомойки, сауны, банные комплексы, ремонтные производственные комплексы и т.д.), необходимо внедрять технологии вторичного использования водных ресурсов. Применение технологий локальных очистных сооружений (ЛОС), в частности, на автомойках, позволит включить во вторичный и постоянный оборот водный ресурс, без постоянного подключения и потребления "чистой воды" с централизованных источников водоснабжения", – резюмировал Нуржан Нуржигитов.
30 января 2024 года Нуржан Нуржигитов заявил о планах повысить тариф на воду для владельцев предприятий, которые занимаются мойкой питьевую водой автомашин.

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