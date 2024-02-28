В Акмолинской области у должника по алиментам взыскали около 70 млн тенге

В Акмолинской области у должника взыскали задолженность по алиментам в пользу несовершеннолетних детей в размере около 70 млн тенге, сообщает Zakon.kz

По информации региональной палаты частных судебных исполнителей Акмолинской области, задолженность была погашена путем передачи арестованного имущества на 2,5 млн тенге, а также в порядке медиации погашена задолженность в размере 65,3 млн тенге.

"У еще одного должника взыскана задолженность по алиментам в пользу несовершеннолетних детей на общую сумму 1 263 325 тенге. Путем передачи арестованного имущества, а именно ½ доли жилого дома с надворными постройками и прилегающим земельным участком, находящегося в Акмолинской области Есильского района", – говорится в сообщении.

О том, как по законам РК взыскать алименты на детей можно прочитать тут.

