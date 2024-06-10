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Законодательство РК

Должник по алиментам в Мангистау сделал ставок на 45,7 млн тенге

Должник по алиментам в Мангистау сделал ставок на 45,7 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 16:52 Фото: pexels
Прокуроры Мангистауской области установили 13 должников по алиментам, сокрывших сведения о доходах на общую сумму 73,3 млн тенге, передает Zakon.kz.

В частности, должник по алиментам А. за два последних года внес на свой личный счет букмекерской конторы 45,7 млн тенге для совершения ставок, сообщили в ведомстве.

"При этом, в целях создания видимости исполнения своих обязательств, должник А. формально устроился на работу с заработной платой 85 тыс. тенге, тогда как сумма его задолженности по исполнительному производству составляла 2,5 млн тенге".  Прокуратура Мангистауской области

По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по статье 139 УК РК (неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей).

С начала текущего года по инициативе прокуроров начаты досудебные расследования в отношении 21 должника, по 13 делам состоялись приговоры суда, остальные находятся на стадии расследования.

Ранее девушка в ВКО обратилась в суд с иском к своему отцу, чтобы взыскать с него алименты на период своего обучения.

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