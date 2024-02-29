В Семиречье за три года проведут реконструкцию сразу 15 автомобильных мостов

В крае, ландшафт которого перерезают десятки мелких бурных рек, грозных в половодье, это просто необходимо для развития логистической сети и экономики в целом.

В Жетысуской области строго исполняют поручение Президента РК по реконструкции дорог к побережью озера Балхаш и ремонту 15 мостов в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"В октябре 2022 года во время рабочего визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в нашу область правительству страны и акимату региона было поручено в течение последующих трех лет провести капитальный ремонт 15 аварийных мостов, - рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций Галымжан Дарибаев, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысуской области. – Также прозвучало поручение завершить ремонт автомобильных дорог до озера Балхаш".

Реконструкция дороги, ведущей к Балхашу, побережье которого летом осваивают тысячи туристов, государству обойдется в 30,4 миллиарда тенге.

"Реконструкцию 75-ти километров автомобильной дороги Алматы - Усть–Каменогорск - Лепсы - Актогай" выполняет генеральная подрядная организация ТОО "Жол", - поделился подробностями Дарибаев. - Общая стоимость проекта 30,4 миллиарда тенге, освоено до 2023 года 4 миллиарда, выделены в 2023 году 5,8 миллиарда тенге. Работа продолжается. Планируется к концу 2024-го на этом участке автомобильной дороги открыть проезжую часть со стопроцентным асфальтовым покрытием".

Кроме того, отдельным проектом идет реконструкция дороги Лепсы-Балхаш. Она практически закончена.

"Полностью завершена укладка асфальтобетонного покрытия, в настоящее время ведутся работы по благоустройству дороги, до купального сезона 2024 года будет завершено строительство 7 200 квадратных метров зоны отдыха вдоль автодороги", - рассказал Дарибаев.

Из 15 аварийных мостов в регионе два отремонтированы, три закончат в 2024 году, по ремонту 10 мостов готовится необходимая документация.