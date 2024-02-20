Риски и возможности финансового сектора Казахстана: анализ на начало 2024 года

Финансовый сектор играет ключевую роль в экономике Казахстана, однако, как и в любой другой стране, он подвержен как рискам, так и возможностям. На начало 2024 года банковский сектор страны столкнулся с рядом вызовов, которые необходимо рассмотреть для обеспечения его устойчивого развития.

Один из основных рисков, с которым сталкиваются банки, по оценкам экспертов, – это высокий уровень задолженности по потребительским кредитам. По данным Всемирного Банка, задолженность по потребительским кредитам достигла критического уровня, что представляет угрозу финансовой стабильности страны. Пандемия COVID-19 усугубила эту ситуацию, приведя к резкому росту задолженности и увеличению дефолтов по кредитам.



Банки также столкнулись с ростом неплатежей по корпоративным кредитам из-за неэффективной практики кредитования. Это привело к пересмотру стратегий банков и переходу на более осторожное взаимодействие с МСБ, что в свою очередь может сказаться на экономических показателях в 2024 году.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что в новом году банки переключат свое внимание на корпоративное кредитование, особенно в сегменте микро- и малого бизнеса. Несмотря на то, что только небольшой процент представителей этого сектора имеют банковские кредиты, потенциал для развития корпоративного кредитования значительный. Это может способствовать расширению доступа к кредитам для малых предприятий и стимулировать экономический рост.

Однако высокие ставки по займам и сложности в получении кредитов для представителей малого бизнеса остаются серьезными препятствиями для роста корпоративного кредитования.

На фоне этих рисков возникают новые возможности для развития банковского сектора. Привлечение иностранных банков может усилить конкуренцию, стимулировать совершенствование услуг и повышение качества обслуживания клиентов. Ожидается, что новые игроки, включая иностранные банки, могут внести свои инновации и опыт на казахстанский рынок, что в конечном итоге принесет пользу как банкам, так и клиентам.

Напомним, привлечь иностранные банки в сентябрьском Послании поручил глава государства. Впоследствии в ходе правительственного часа в Сенате по теме поддержки малого и среднего бизнеса в стране заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов отчитался о работе по привлечению в Казахстан иностранных банков. Кизатов сообщил о растущем интересе со стороны инвесторов Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Восточной Европы.

Однако следует отметить, что приход новых иностранных банков может столкнуться с определенными препятствиями, такими как строгая политика регулирования и изменения в налоговых ставках. Это может замедлить процесс интеграции новых игроков на рынок.

Кроме того, разработка новых налоговых и цифровых кодексов, а также изменения в законодательстве по вопросам кредитования и защиты прав заемщиков могут оказать существенное влияние на банковский сектор. Ожидается, что эти изменения потребуют от банков адаптации и внесения корректив в свою деятельность.

В целом, финансовый сектор Казахстана сталкивается с рядом вызовов, однако он также обладает значительным потенциалом для развития и роста. Важно, чтобы банки эффективно использовали новые возможности для улучшения своей деятельности и обеспечения устойчивого развития экономики страны.

В данном ключе особенно чувствительной становятся меры по поддержке банковского сектора государством. Так, осенью прошлого года глава Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов предложил в целях стимулирования заинтересованности в кредитовании бизнеса ввести дифференцированные ставки КПН по различным видам доходов банков. Таким образом, по данной схеме доходы банка от кредитования бизнеса будут облагаться по сниженной ставке КПН, тем временем доходы, получаемые от потребительского кредитования, будут облагаться по более высокой ставке КПН.

Поддержка казахстанских банков через прямые инвестиции становится еще одним ключевым моментом в стратегии развития финансового сектора Казахстана. В конце 2023 года объявление о новом инвесторе из Катара, готовом поддержать пострадавший от санкций Bereke банк, вызвало широкое внимание. Этот пример подчеркивает уверенность и интерес иностранных инвесторов к казахстанской экономике.

В целом, позиция Bereke на рынке от шаткой переходит в обнадеживающую. Если ранее он мог рассчитывать на обременительную поддержку государства, то сейчас банк активно готовится к вхождению нового инвестора. Все понимают, что бывший под санкциями банк может рассчитывать на достойные перспективы с инвестором, который готов реанимировать позиции Bereke. Весь 2023 год экономика Казахстана работала над тем, чтобы поднять рейтинг банка и "причесать" к приходу донора из-за рубежа.

Так, согласно анализу финансового обозревателя Расула Рысмамбетова, банк наращивает кредитование и портфель увеличился на 12,4% в 2023 году. Прибыль банка в 2023 году предварительно составила 26 млрд тенге. Банк довольно успешно занял средства на рынке – 421 млрд тенге – под долговые ценные бумаги. В 2023 году Bereke выпустил облигации и занимал по практически рыночным ставкам. Именно поэтому в середине года банку присвоили первые после ухода Сбербанка рейтинги от Fitch.

"Насколько я могу предположить, понимая, что на достаточно плотном банковском рынке будет тяжело быстро занять нишу, Bereke активно развивал две вещи – повышал ставки по своим депозитам (почему туда и пошли физлица), а также розничное кредитование. В середине 2023 года значительная часть кредитов банка были розничными. В целом можно сказать, что, несмотря на то, что менеджмент банка действовал в экстремальных условиях и выкупал санкционный Сбербанк, неограниченная поддержка государства позволила вывести фининститут из неминуемого пике", – говорит эксперт.

Государство действительно проделало большую работу над банком в ожидании нового инвестора. Время покажет, какие горизонты откроет это для финансового сектора Казахстана в ближайшие 10 лет.

Говоря в целом об инвестиционном фоне Казахстана, можно отметить данные Ranking.kz: к концу 2022 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Персидского залива в Казахстан составил 460,7 млн долларов США, что на 26,8% превысило показатели предыдущего года. Особенно значительный рост инвестиций наблюдался из Катара, где объем вложений вырос почти в три раза, достигнув 13,1 млн долларов США за 2022 год. За первые три квартала 2023 года приток инвестиций из этой страны составил 4,4 млн долларов США. Общий объем прямых инвестиций из Катара в Казахстан за период с 2015 года превысил 60 млн долларов США, и по прогнозам, эта сумма будет только увеличиваться в будущем.

По словам экономического обозревателя Юрия Масанова, можно сказать, что в 2022 году сотрудничество между Казахстаном и Катаром пережило "перезагрузку":

"Это государство обладает значительными финансовыми ресурсами, и через свой суверенный фонд Qatar Investment Authority с активами порядка 500 млрд долларов оно может инвестировать в казахстанские проекты. Перспективные сферы для сотрудничества уже известны: это сельское хозяйство, энергетика, нефтехимия, горнодобывающая промышленность и сектор финансов", – отмечает эксперт.

В рамках стратегии поощрения и защиты инвестиций Казахстан и Катар активно развивают сотрудничество. Так, в результате деловой встречи, проведенной летом 2023 года в Катаре, было подписано пять документов на общую сумму 500 млн долларов США. Развитие торговых отношений между Казахстаном и Катаром также приносит плоды. Товарооборот между двумя странами значительно увеличился, достигнув рекордных 9,7 млн долларов США за одиннадцать месяцев 2023 года, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это свидетельствует о растущем взаимном интересе и потенциале для дальнейшего укрепления экономических связей между странами.

Таким образом, прямые инвестиции из Катара и других стран Персидского залива играют важную роль в развитии казахстанского финансового сектора.