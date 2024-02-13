Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лошади массово гибнут от голода в Акмолинской области

лошади массово гибнут от голода в Акмолинской области Фото: pixabay
В Акмолинской области массово гибнет скот. Лошади умирают прямо на пастбищах от голода. Пастухи не могут пригнать табуны домой по заснеженной степи, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, лошади оказались в настоящем снежном плену. Бураны и снегопады застали животных, находящихся на пастбищах, врасплох. Сугробы в степи настолько высокие, а сам снег такой плотный, что животные не могут найти под ним корм.

Усугубляет ситуацию то, что выпасы находятся далеко от аулов. Вернуть голодный скот домой пастухи не могут. У лошадей просто не хватит сил дойти.

Местные просят помощи. Говорят, спасти оставшийся в живых скот может тяжелая техника, которая расчистит дорогу и срочно доставит сено.

"Лошади погибают. Ситуация очень сложная. Никакой помощи. Это боль всех коневодов. Просим вас помочь". Пастух Темирбек Галимов

Ранее сообщалось, что лошади массово гибнут от неизвестной инфекции в Карагандинской области. В селе Тортколь Бухар-Жырауского района могут ввести карантин, если у лошадей подтвердится диагноз эпизоотического лимфангита.

Читайте также

Массовое ДТП с участием автобусов произошло в Алматы
Массовое ДТП с участием автобусов произошло в Алматы
Маскировали под кофе: в Алматы перекрыли канал поставки кокаина
Маскировали под кофе: кокаин из Италии и Польши поставляли почтой в Алматы
сгорел автомобиль
Пожар и газовый хлопок: в Актобе сгорел автомобиль
Елена Беляева
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Могло ли бурение скважины в Китае вызвать сильное землетрясение в Алматы
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Максим Галкин впервые за долгое время опубликовал семейное видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: