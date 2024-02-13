Лошади массово гибнут от голода в Акмолинской области
Как уточняет КТК, лошади оказались в настоящем снежном плену. Бураны и снегопады застали животных, находящихся на пастбищах, врасплох. Сугробы в степи настолько высокие, а сам снег такой плотный, что животные не могут найти под ним корм.
Усугубляет ситуацию то, что выпасы находятся далеко от аулов. Вернуть голодный скот домой пастухи не могут. У лошадей просто не хватит сил дойти.
Местные просят помощи. Говорят, спасти оставшийся в живых скот может тяжелая техника, которая расчистит дорогу и срочно доставит сено.
"Лошади погибают. Ситуация очень сложная. Никакой помощи. Это боль всех коневодов. Просим вас помочь". Пастух Темирбек Галимов
Ранее сообщалось, что лошади массово гибнут от неизвестной инфекции в Карагандинской области. В селе Тортколь Бухар-Жырауского района могут ввести карантин, если у лошадей подтвердится диагноз эпизоотического лимфангита.