Лошади массово гибнут от голода в Акмолинской области

В Акмолинской области массово гибнет скот. Лошади умирают прямо на пастбищах от голода. Пастухи не могут пригнать табуны домой по заснеженной степи, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, лошади оказались в настоящем снежном плену. Бураны и снегопады застали животных, находящихся на пастбищах, врасплох. Сугробы в степи настолько высокие, а сам снег такой плотный, что животные не могут найти под ним корм.

Усугубляет ситуацию то, что выпасы находятся далеко от аулов. Вернуть голодный скот домой пастухи не могут. У лошадей просто не хватит сил дойти.

Местные просят помощи. Говорят, спасти оставшийся в живых скот может тяжелая техника, которая расчистит дорогу и срочно доставит сено.

"Лошади погибают. Ситуация очень сложная. Никакой помощи. Это боль всех коневодов. Просим вас помочь". Пастух Темирбек Галимов

Ранее сообщалось, что лошади массово гибнут от неизвестной инфекции в Карагандинской области. В селе Тортколь Бухар-Жырауского района могут ввести карантин, если у лошадей подтвердится диагноз эпизоотического лимфангита.