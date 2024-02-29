Роман Костомаров и Оксана Домнина провели совместную фотосессию

Во время съемки Роман и Оксана примерили несколько образов, но их главным украшением стали любящие взгляды, сообщает Zakon.kz.

Жена невероятно сильного мужа. С этих слов начинается шапка профиля в Instagram российской спортсменки, фигуристки, бронзовой призерки Олимпиады – 2010, чемпионки мира 2009 года, чемпионки Европы 2008 и 2010 годов. Сам Роман Костомаров в представлении не нуждается. Видео с фотосессии Оксана скромно сопроводила несколькими словами.

Звездным фигуристам Роману Костомарову и Оксане Домниной пришлось пройти ряд тяжелых испытаний. Спортсмены расставались на год, вместе боролись за жизнь и приспосабливались жить в новых условиях после ампутации конечностей Романа. Сейчас пара воспитывает двоих детей.

Коллега фигуристов Камила Валиева в конце января этого года была дисквалифицирована на четыре года за "нарушение антидопинговых правил".