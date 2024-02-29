Тарифы на комуслуги в два раза снизили в Текели и еще четырех районах Жетысуской области

В Жетысуской области мерами природоохранной прокуратуры снижены тарифы на вывоз коммунальных отходов в Текели и в Панфиловском, Каратальском, Аксуском, Сарканском районах, сообщает Zakon.kz.

Прокуроры установили, что уполномоченные органы на протяжении более трех лет не предоставляли в маслихат тарифы для их утверждения.

"Они устанавливались обслуживающими компаниями самостоятельно и варьировались от 1500 тг до 5000 тг за 1 куб. м. По акту надзора утверждены новые тарифы для жителей указанных районов, что позволило снизить плату за услуги в два раза, а в отдельных случаях – в 10 раз. Тем самым защищены интересы более 100 тыс. потребителей, в том числе 6 тыс. юридических лиц". Прокуратура Жетысуской области

В надзорном органе заверили, что работа в данном направлении продолжается и в других районах области – Алакольском, Кербулакском и Сарканском.

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16 декабря 2023 года сообщалось, что после проверки прокуроров в селе Байконыс Западно-Казахстанской области тариф на питьевую воду снизили более чем вдвое. Прокуроры нашли нарушения в документах, что привело к тому, что для жителей села Байконыс тариф на питьевую воду снизили с 200 до 90 тенге за кубометр.