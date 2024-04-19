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Правила наземного обслуживания в аэропортах изменили в Казахстане

Правила наземного обслуживания в аэропортах изменили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 10:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр транспорта приказом от 12 апреля 2024 года утвердил в новой редакции Правила осуществления наземного обслуживания в аэропортах, сообщает Zakon.kz.

Наземное обслуживание осуществляется исходя из условий планирования безопасного выполнения полетов в районе аэродрома, движения на взлетно-посадочной полосе, обеспечения технического обслуживания воздушных судов и обслуживания пассажиров в аэропорту.

Доступ на территорию аэропорта (аэродрома), для оказания услуг наземного обслуживания предоставляют поставщику, прошедшему конкурс.

С таким поставщиком заключается договор на оказание услуг наземного обслуживания сроком на 6 лет.

Аэропорт ведет реестр заявок на осуществление наземного обслуживания в аэропортах.

Эксплуатант аэропорта (аэродрома), 1 раз в полугодие проводит конкурс открытым способом в случае наличия свободных лотов и технической мощности инфраструктуры аэропорта.

Для аэропортов с пассажиропотоком более 2 миллионов пассажиров в год количество лотов составляет не менее двух. Победителем одного лота признается участник конкурса независимый от эксплуатанта аэропорта и пользователей аэропорта.

До публикации объявления эксплуатант аэропорта утверждает конкурсную документацию, состав конкурсной комиссии, председателя и секретаря конкурсной комиссии. После чего размещает объявление о проведении конкурса с приложением конкурсной документации на интернет-ресурсе эксплуатанта аэропорта.

Конкурсная документация содержит:

  • наименование и местонахождение эксплуатанта аэропорта (аэродрома), который проводит конкурс;
  • краткое описание услуг, на оказание которых осуществляется конкурс;
  • техническую спецификацию, согласованную с уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации;
  • критерии определения победителя конкурса;
  • сроки начала и окончания представления потенциальными поставщиками документов на участие в конкурсе;
  • дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Победителем признается поставщик услуг наземного обслуживания, набравший наибольшее количество баллов по итогам конкурса.

При этом минимальное пороговое значение для победителя составляет 70 баллов. При проведении конкурса допускается определение более одного победителя конкурса в зависимости от технической возможности аэропорта (аэродрома).

Критериями оценки участников конкурса являются:

  • Организационная структура, кадровая политика (персонал организации по наземному обслуживанию и его подготовка) – 5-10 баллов
  • Материальные ресурсы (техника, оборудования, инфраструктурные требования компании) – 10-20 баллов
  • Корпоративная безопасность (SMS) – 20-30 баллов
  • Информационное и документационное обеспечение деятельности организации по назему обслуживанию – 5-10 баллов
  • Система качества обслуживания – 10-20 баллов
  • Финансовая устойчивость компании – 5-10 баллов

Конкурсант подает заявку на оказание услуг наземного обслуживания, а также прилагает копии документов:

  • копии учредительных документов юридического лица, заверенные в установленном порядке, а также устав при наличии;
  • для юридического лица - наименование, регистрационный номер в торговом Реестре, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя, номер телефона, адрес электронной почты контактного лица;
  • для индивидуального предпринимателя - имя, фамилия, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, номер телефона, адрес электронной почты;
  • документы в соответствии с технической спецификацией аэропорта;
  • перечень услуг наземного обслуживания;
  • копия договора страхования ответственности за вред, перед третьими лицами при осуществлении наземного обслуживания.

Не допускается истребование от потенциальных поставщиков документов, не предусмотренных настоящим пунктом.

Конкурсная комиссия принимает решение об итогах конкурса в течении 5 рабочих дней после вскрытия конкурсных заявок.

Обеспечение авиационными горюче-смазочными материалами воздушных судов в аэропортах осуществляется в соответствии с заключаемыми договорами, предусматривающие обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом.

Услуги наземного обслуживания осуществляются авиакомпанией самостоятельно для обслуживания своих воздушных судов, пассажиров, багажа, грузов и почты и/или обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, грузов и почты авиакомпаний, 50 и более процентов голосующих акций которых ей принадлежат без проведения процедуры конкурса.

Авиакомпания для самостоятельного обслуживания своих воздушных судов и/или обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, грузов и почты авиакомпаний, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых ей принадлежат, направляет эксплуатанту аэропорта (аэродрома) заявку в произвольной форме.

Эксплуатант аэропорта (аэродрома) рассматривает заявку в срок 7 календарных дней со дня получения заявки.

Сбор и передача данных об авиапассажирах осуществляются в соответствии с правилами передачи сведений об оформленных и (или) забронированных билетах в уполномоченный государственный орган и (или) правоохранительные и специальные государственные органы. Поставщика таких услуг и квалификационные требования к нему определяет уполномоченный орган в порядке, предусмотренном законодательством о государственно-частном партнерстве.

Плата за услуги по сбору и передаче данных об авиапассажирах оплачивается авиакомпаниями в составе аэропортового сбора по ставкам и на основании формулы, предусмотренной в типовом договоре на оказание услуг наземного обслуживания по предоставлению в уполномоченный орган и (или) правоохранительные и специальные государственные органы сведений об оформленных и (или) забронированных билетах.

Приказ вводится в действие с 29 апреля 2024 года.

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