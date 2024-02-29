Наплыв россиян в Казахстан станет причиной ужесточения требований к риэлторам

Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в кулуарах Сената рассказал, что после наплыва россиян осенью 2022 года большой интерес к аренде жилья сопровождался частым обманом клиентов со стороны риэлторов, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в Казахстане отсутствует регулирование риэлторской деятельности и нет никаких требований. Ситуацию, по словам вице-министра, нужно упорядочить.

"Инициатива была связана, вы помните, с ситуацией, которая была в том числе в августе-сентябре 2022 года, когда был большой ажиотаж и всплеск интереса клиентов к аренде квартир, домов, отелей в Астане, в других городах. Это было связано с известными событиями, с определенным наплывом иностранных (приезд россиян в Казахстан в связи с мобилизацией в РФ. – Прим. ред.). Тогда необоснованно расторгались договора с клиентами и заключались договоры с другими". Тимур Жаксылыков

Однако статистики, сколько клиентов стали жертвой недобросовестных риэлторов, нет, так как деятельность эта никак не регулируется.

"Пока это только инициатива, пока нет даже четких контуров законодательства. Мы в самом начале работы. Сейчас работаем с риэлторами, потребителями, пытаемся понять, какие потребности, какие нужды в каком законодательстве, какой будет дизайн законодательства. Поэтому сейчас говорить что-то определенное пока рано. Самое главное – это четко прописать права и обязанности участников рынка – клиентов, риэлторов. Сейчас это не прописано. Каждый на свой страх заключает эти договора. Клиенты, потребители не знают своих прав, риэлторы зачастую эти права нарушают. Но и риэлторы тоже страдают от нарушения прав со стороны клиентов. Вот это необходимо отрегулировать". Тимур Жаксылыков

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков в своем депутатском запросе 28 февраля заявил, что риэлторов в Казахстане нужно контролировать. Потому что нередко, по его словам, риэлторы создают для клиентов кабальные условия.

