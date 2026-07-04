В Актобе открыли Центр дзюдо Спортивного комитета Министерства обороны

В Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова состоялось торжественное открытие первого Центра дзюдо Спортивного комитета Министерства обороны Республики Казахстан.

В церемонии приняли участие министр обороны, генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, председатель Спортивного комитета – начальник ЦСКА полковник Арман Абеуов, основатель фонда "Jenys" Алмаз Альсенов, президент Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Еркин Окасов, представители Международной федерации дзюдо, спортсмены, ветераны, военнослужащие и курсанты института.

Фото: МО РК

Как отметил министр обороны, открытие Центра стало практическим результатом реализации меморандума о сотрудничестве между Министерством обороны Республики Казахстан и Международной федерацией дзюдо (IJF).

"Открытие первого Центра дзюдо станет новым этапом в укреплении международного сотрудничества и формировании современной системы подготовки военнослужащих. Это отправная точка для дальнейшего масштабирования проекта. В перспективе мы планируем открыть такие центры во всех военных вузах и колледжах Министерства обороны", – отметил генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

Фото: МО РК

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров поздравил участников мероприятия с открытием Центра и выразил уверенность, что его деятельность придаст новый импульс развитию дзюдо в регионе.

Председатель Спортивного комитета – начальник ЦСКА полковник Арман Абеуов поблагодарил президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера и основателя фонда "Jenys" Алмаза Альсенова, который на безвозмездной основе передал Министерству обороны современные татами, комплекты кимоно и необходимый спортивный инвентарь.

Фото: МО РК

Он также сообщил о планах по созданию Лиги дзюдо Вооруженных сил Казахстана и внедрению в армейский спорт образовательной системы IJF.

Фото: МО РК

Лига объединит команды воинских частей, военных вузов и колледжей, обеспечит проведение регулярных соревнований, будет способствовать повышению спортивного мастерства военнослужащих и курсантов, формированию конкурентной среды и эффективной системы отбора сильнейших спортсменов для участия в республиканских и международных соревнованиях.