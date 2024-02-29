Вице-министр Жаксылыков о подорожании комуслуг: Почувствовал удар

Первый заместитель министра национальной экономики Тимур Жаксылыков 29 февраля в кулуарах Сената рассказал, почему повышаются тарифы на коммунальные услуги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Жаксылыков отметил, что все казахстанцы оплачивают коммунальные услуги.

"Мы все платим комуслуги, конечно, все заметили, что повысились. Опять же говорю, когда мы говорим про 20-25%, это в среднем, у нас разные виды тарифов – на воду горячую, холодную, отопление, электроэнергию, множество видов регулируемых тарифов. У нас есть разные регионы – в некоторых регионах больше повысился тариф, в некоторых – меньше. Понятно, что из-за этого некоторые увидели большие суммы в коммунальном чеке, некоторые – меньше", – заявил он.

Первый замминистра нацэкономики назвал повышение тарифов вынужденной мерой и заявил, что ощутил их повышение на себе.

"Мы вынуждены тарифы эти повышать, но система комуслуг не может работать без их повышения. Они находятся на грани. Для того, чтобы проводился ремонт, чтобы обновлялось оборудование, нужны средства, они получаются из тарифа. Тот тариф, который был, не позволял ввести обновление... Я почувствовал "удар", имею право не говорить, сколько я платил и плачу теперь", – заявил Тимур Жаксылыков.

30 января экс-министр национальной экономики Алибек Куантыров на пресс-конференции по итогам заседания правительства озвучил, на сколько примерно вырастут тарифы на коммунальные услуги в 2024 году. Он тогда заявил, что корректировка тарифов ожидается каждый год, потому что тарифная программа рассчитана на семь лет.