Касымбек объяснил, почему в Астане перекрыли один из крупных проспектов

Аким Астаны Женис Касымбек 29 февраля 2024 года обратился к жителям столицы, которым объяснил, почему почти на 20 дней перекрыли один из крупных проспектов города, сообщает Zakon.kz.

Движение транспортных средств по пр. Туран, между улицами Орынбор и Баглановой, перекрыли с 21 февраля. Как ранее уточняли в акимате Астаны, один из крупных проспектов столицы будет перекрыт по 9 марта.

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По словам градоначальника, на временно закрытом участке пр. Туран (между улицами Орынбор и Баглановой) "сейчас ведутся работы по строительству магистрального канализационного коллектора". Он рассказал, почему этот объект важен городу.

"В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых стоков левобережной части города осуществляется по магистральному коллектору, проходящему по пр. Мангелик ел, ул. Керей Жанибек хандар и пр. Туран. Коллектор был построен 16 лет назад. Его протяженность – 6 км. С учетом развития города и увеличения объемов стоков данный коллектор работает на пределе своих возможностей. Из-за повышенной нагрузки на данный коллектор происходят нарушения его работы, проводимые аварийно-восстановительные работы не дают ожидаемого результата", – написал Женис Касымбек сегодня на своей странице в Instagram.

Он отметил, что в данном районе столицы отсутствует альтернативный вариант отвода стоков, а дальнейшая эксплуатация существующего трубопровода может привести к необратимым негативным последствиям техногенного и экологического характера с выходом сточных вод на поверхность и затоплением ряда улиц.

"Для надежного отвода хозяйственно-бытовых стоков мы разработали проект и в текущем месяце приступили к строительству магистрального канализационного коллектора по пр. Туран. Его протяженность – почти 8 км. Срок завершения – 9 марта". Женис Касымбек

Аким поручил ускорить темпы строительства и раньше срока обеспечить проезд.