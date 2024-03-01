Каждый пятый британец считает себя невезучим
Фото: pixabay
Чувствовать себя невезучими их заставляют случайное прикосновение к невысохшей краске, разбитое зеркало, ошибка при онлайн-заказе, опоздание на общественный транспорт и даже носки с дырками, сообщает Zakon.kz.
При этом 41% опрошенных признались, что суеверны и считают, что удачу можно спугнуть, если игнорировать некоторые приметы. А вот найти монету, четырехлистный клевер или обнаружить на себе птичий помёт для многих считается счастливым предзнаменованием.
Самые неудачные события в жизни британцев, которые относят себя к невезучим людям:
- Наступить на собачьи фекалии;
- Испачкаться едой одежду;
- Проколоть шину;
- Проиграть в конкурсе;
- Споткнуться на публике;
- Попасть под дождь без зонта;
- Пропустить доставку посылки;
- Упустить парковочное место;
- Не найти в ресторане желаемого блюда.
2024 год по восточному календарю – год Зеленого деревянного Дракона. Считается, что год Дракона приносит удачу, процветание и новые возможности.
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