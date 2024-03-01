Каждый пятый британец считает себя невезучим

Чувствовать себя невезучими их заставляют случайное прикосновение к невысохшей краске, разбитое зеркало, ошибка при онлайн-заказе, опоздание на общественный транспорт и даже носки с дырками, сообщает Zakon.kz.

При этом 41% опрошенных признались, что суеверны и считают, что удачу можно спугнуть, если игнорировать некоторые приметы. А вот найти монету, четырехлистный клевер или обнаружить на себе птичий помёт для многих считается счастливым предзнаменованием.

Самые неудачные события в жизни британцев, которые относят себя к невезучим людям:

Наступить на собачьи фекалии;

Испачкаться едой одежду;

Проколоть шину;

Проиграть в конкурсе;

Споткнуться на публике;

Попасть под дождь без зонта;

Пропустить доставку посылки;

Упустить парковочное место;

Не найти в ресторане желаемого блюда.

2024 год по восточному календарю – год Зеленого деревянного Дракона. Считается, что год Дракона приносит удачу, процветание и новые возможности.