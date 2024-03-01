Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Каждый пятый британец считает себя невезучим

Везение, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 06:17 Фото: pixabay
Чувствовать себя невезучими их заставляют случайное прикосновение к невысохшей краске, разбитое зеркало, ошибка при онлайн-заказе, опоздание на общественный транспорт и даже носки с дырками, сообщает Zakon.kz.

При этом 41% опрошенных признались, что суеверны и считают, что удачу можно спугнуть, если игнорировать некоторые приметы. А вот найти монету, четырехлистный клевер или обнаружить на себе птичий помёт для многих считается счастливым предзнаменованием.

Самые неудачные события в жизни британцев, которые относят себя к невезучим людям:

  • Наступить на собачьи фекалии;
  • Испачкаться едой одежду;
  • Проколоть шину;
  • Проиграть в конкурсе;
  • Споткнуться на публике;
  • Попасть под дождь без зонта;
  • Пропустить доставку посылки;
  • Упустить парковочное место;
  • Не найти в ресторане желаемого блюда.

2024 год по восточному календарю – год Зеленого деревянного Дракона. Считается, что год Дракона приносит удачу, процветание и новые возможности.

Читайте также

штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
Казахстанцы застряли в Индии
Казахстанцы застряли в Индии
Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменились в Астане
Адреса дежурных ЦОНов и спецЦОНов изменили в Астане
Алия Абди
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Казахстанские банки выступили с важным объявлением из-за смены часового пояса
Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса
Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi и Redmi
Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi и Redmi
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: