2024 год: в честь какого животного, приметы, в чем отмечать, что приготовить

2024 год по восточному календарю будет годом Зеленого деревянного Дракона, одного из самых могущественных, своенравных и благородных символов в китайской культуре. Считается, что год Дракона приносит удачу, процветание и новые возможности.

Каждый символ года приходит со своим характером, предпочтениями, цветами и энергетикой. Zakon.kz подготовил для вас основные приметы на 2024 год, как встречать новый год Дракона, что предпочтительно готовить и надевать.





Как встречать 2024 год

Чтобы задобрить грядущего Дракона, лучше выбирать яркие оттенки: красный, зеленый, золотистый, серебристый и другие натуральные цвета, кроме пастельных тонов. Принимая это во внимание, рекомендуется ярко оформить дом и застолье, а также одеться в таких цветах. К примеру, можно постелить красную скатерть, положить зеленые салфетки и надеть соответствующий наряд. Причем наряд должен быть торжественный как у женщин, так у мужчин. Потому что восточное животное символизирует не только мощь и силу, но и изысканность.





Не рекомендуется использовать много синтетики, так как Дракон предпочитает натуральные ткани: шелк, хлопок, лен и др. Он ценит мягкость и приятный на ощупь материал, который также может быть прочным и долговечным. В год Дракона можно украсить дом множеством светильников и гирлянд, чтобы создать атмосферу света и тепла. Картины или фрески с изображением Дракона также могут добавить атмосферу аутентичности и восточной красоты. При этом 2024 год рекомендуется встречать весело и шумно в кругу родных и близких людей.







Что приготовить

Когда будете планировать меню на новогодний праздник, обратите внимание, что оно должно быть разнообразным и обильным. Важно приготовить блюда из натуральных продуктов, не рекомендуется использовать консервы и полуфабрикаты. Можно приготовить мясо в разном виде, запеченные овощи на гарнир, а также поставить пару острых закусок или соус. Также Дракон любит лакомства и внимание, поэтому в завершение можно дополнить меню сладостями и украсить стол статуэткой символа года.





Високосный год 2024: свадьбы и суеверия

2024 год будет високосным, это означает, что в феврале будет 29 дней вместо обычных 28. Високосные годы происходят каждые 4 года и помогают синхронизировать календарь с сезонами.





В некоторых странах считается, что в високосном году можно ожидать большое количество дождей.

В ряде культур високосный год считается неблагоприятным временем для заключения брака, а где-то – наоборот.

Високосный год может принести удачу и процветание, если трудиться и прилагать все усилия.

Однако стоит отметить, что все эти приметы и поверья не имеют научного обоснования. Верить или нет – выбор каждого.

Новогодние приметы 2024

Амбициозный, стремительный и смелый Дракон любит внимание, поэтому нежелательно дарить свечи или картины с изображением огня, так как это только стихия хозяина года. Кроме того, в китайской культуре не рекомендуется дарить вещи с числом четыре, кошелек, часы, зеркало и перчатки.