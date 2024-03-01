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Появилось видео реакций казахстанцев на смену часового пояса

смена часового пояса, казахстан, реакции, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 13:27 Фото: unsplash
1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс – время "отмотали" на час назад.

Казахстанцы бурно обсуждают это новшество. Кто-то возмущен, что платить за свет придется больше, кому-то понравилось просыпаться под лучи уже взошедшего солнца. А кто-то просто юморит на эту тему. 

Zakon.kz сделал видеоподборку роликов на тему смены часового пояса, распространяемых в Казнете.  

Были и курьезы. Например, изменение дат рождения некоторых казахстанцев в мобильных приложениях банка и на сайте Egov.  

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Ну и к видео дня, наверное, можно отнести ролик с мальчиком, который пришел в школу на час раньше. 

1 марта примечателен не только сменой часовых поясов, но и тем, что в этот день отмечают День благодарности. Об истории этого праздника можно прочитать здесь.

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