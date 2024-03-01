Появилось видео реакций казахстанцев на смену часового пояса
Фото: unsplash
1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс – время "отмотали" на час назад.
Казахстанцы бурно обсуждают это новшество. Кто-то возмущен, что платить за свет придется больше, кому-то понравилось просыпаться под лучи уже взошедшего солнца. А кто-то просто юморит на эту тему.
Zakon.kz сделал видеоподборку роликов на тему смены часового пояса, распространяемых в Казнете.
Были и курьезы. Например, изменение дат рождения некоторых казахстанцев в мобильных приложениях банка и на сайте Egov.
Ну и к видео дня, наверное, можно отнести ролик с мальчиком, который пришел в школу на час раньше.
1 марта примечателен не только сменой часовых поясов, но и тем, что в этот день отмечают День благодарности. Об истории этого праздника можно прочитать здесь.
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