Появилось видео реакций казахстанцев на смену часового пояса

1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс – время "отмотали" на час назад.

Казахстанцы бурно обсуждают это новшество. Кто-то возмущен, что платить за свет придется больше, кому-то понравилось просыпаться под лучи уже взошедшего солнца. А кто-то просто юморит на эту тему.

Zakon.kz сделал видеоподборку роликов на тему смены часового пояса, распространяемых в Казнете.

Были и курьезы. Например, изменение дат рождения некоторых казахстанцев в мобильных приложениях банка и на сайте Egov.

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Ну и к видео дня, наверное, можно отнести ролик с мальчиком, который пришел в школу на час раньше.

1 марта примечателен не только сменой часовых поясов, но и тем, что в этот день отмечают День благодарности. Об истории этого праздника можно прочитать здесь.