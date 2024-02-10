Как смена часового пояса повлияет на здоровье казахстанцев

С 1 марта 2024 года весь Казахстан перейдет на единый часовой пояс. О том, как это отразится на здоровье жителей страны, рассказали в Министерстве здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в пресс-службе Минздрава РК 10 февраля, с 1 марта весь Казахстан начнет жить по единому времени – UTC+5. Это решение вызвало много споров, особенно в Восточно-Казахстанской области, но в министерстве считают, что "биологически правильный" часовой пояс очень важен для здоровья казахстанцев.



В Минздраве отметили, что в течение суток человеческий организм полностью зависит от воздействия гормонов, регулирующих сон, бодрствование, активность, стресс и так далее. На выработку гормонов влияют циркадные ритмы, которые синхронизированы с природным (солнечным) временем.

"Своевременное восстановление организма под воздействием гормонов, качество сна, этапы пробуждения и бодрствования, активности умственной деятельности, – все эти процессы очень четко регулируются уровнем тех или иных гормонов и имеют строгий режим и цикличность", – указали в Минздраве.

Главный регулятор циркадных ритмов – "гормон сна" мелатонин, за выработку которого отвечает часть мозга, называемая гипоталамусом. Мелатонин активизирует или подавляет выделение других гормонов, в том числе гормона роста, от которого зависит работа щитовидной железы, сердца, почек, а также психологическое состояние.

"Утром, после уменьшения концентрации мелатонина, становится больше кортизола, который подготавливает тело и ум к активности наступающего дня (повышает тонус сосудов, а это ведет к росту давления, учащает работу сердца, стимулирует обмен веществ и тому подобное). Нарушение режима в достаточно короткий период зачастую приводит к снижению иммунитета, повышенной утомляемости, снижению умственной деятельности и памяти и многим другим последствиям. Длительное пребывание в неестественном часовом поясе приводит к адаптации организма, но имеет серьезные последствия для здоровья", – указали в Минздраве.

Чем ближе часовой пояс к естественному времени, заключили эксперты ведомства, тем лучше для самочувствия людей и в первую очередь для здоровья детей.

Единый часовой пояс в Казахстане установят в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года. Эксперты считают, что это "наиболее правильный и оптимальный вариант, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному". Ранее специалисты уже ответили на претензии жителей ВКО, которые высказывали недовольство предстоящим переводом часов.

