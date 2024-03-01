Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения

1 марта 2024 года по Казахстану установлен единый часовой пояс. Теперь вся страна начала жить в часовом поясе UTC +5. Однако не обошлось без неприятных неожиданностей, сообщает Zakon.kz.

К примеру, у некоторых казахстанцев в электронных документах на сайте eGov.kz, а именно в удостоверениях личности, изменилась дата рождения.

Фото: Zakon.kz

Многие столкнулись с тем, что дата рождения сдвинулась на день раньше.

Фото: Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в АО "Национальные Информационные Технологии".

"Мы сейчас проверяем время во всех источниках. Ответ будет, как только выясним причину", – уточнили в ведомстве.

Другие же казахстанцы столкнулись с еще одной проблемой. Они и вовсе не смогли просмотреть свои цифровые документы в приложении одного из банков, так как сервис недоступен.

Фото: Zakon.kz

"Сервис будет доступен с 12:30", – говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что инициатива по смене часового пояса принадлежит казахстанским ученым и экспертам, вошедшим в рабочую группу по вопросам исчисления времени. Ранее ими был изучен международной опыт, в соответствии с которым единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.

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Ранее корреспондент Zakon.kz подробно рассказывал, как не проспать работу, учебу или авиарейс 1 марта.