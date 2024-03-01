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Отгадала всех детей: воспитатель детсада вызвала восхищение казахстанцев

воспитатель детского сада, Казахстан, дети, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 14:47 Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют видео из детского сада, на котором воспитатель с закрытыми глазами наощупь узнает своих подопечных, сообщает Zakon.kz.

На записи девушка с завязанными глазами сидит на стуле. К ней по очереди подходят малыши, и она точно называет каждого из них по имени после короткого прикосновения.

"Воспитатель сам должен быть тем, кем он хочет сделать воспитанника (Владимир Иванович Даль)", – подписала видео воспитатель Александра Перминова.

Известно, что девушка работает в ясли-саду "Акбота" в Щучинске.


Ролик вызвал восхищение у казахстанцев. В комментариях они хвалят девушку за ее отношение к работе и детям и желают всего хорошего:

  • До слез.
  • Где этот сад и этот воспитатель? Отдам туда своего ребенка.
  • Как приятно смотреть это видео, слезы на глазах. Неужели есть такие добрые, любящие и заботливые воспитатели. Храни вас Всевышний.
  • Настоящий воспитатель, как ее детки любят.
  • Умница, большой пример показала, каким должен быть воспитатель. Про таких говорят "Воспитатель от Бога".
  • Мы бы тоже к такому воспитателю хотели. Молодечик.

Недавно мы писали еще об одной достойной внимания девушке из Щучинска – Зарине Ахильговой, которая работает следователем и за несколько лет добилась хороших успехов на этом поприще. 

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