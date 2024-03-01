Отгадала всех детей: воспитатель детсада вызвала восхищение казахстанцев
Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют видео из детского сада, на котором воспитатель с закрытыми глазами наощупь узнает своих подопечных, сообщает Zakon.kz.
На записи девушка с завязанными глазами сидит на стуле. К ней по очереди подходят малыши, и она точно называет каждого из них по имени после короткого прикосновения.
"Воспитатель сам должен быть тем, кем он хочет сделать воспитанника (Владимир Иванович Даль)", – подписала видео воспитатель Александра Перминова.
Известно, что девушка работает в ясли-саду "Акбота" в Щучинске.
Ролик вызвал восхищение у казахстанцев. В комментариях они хвалят девушку за ее отношение к работе и детям и желают всего хорошего:
- До слез.
- Где этот сад и этот воспитатель? Отдам туда своего ребенка.
- Как приятно смотреть это видео, слезы на глазах. Неужели есть такие добрые, любящие и заботливые воспитатели. Храни вас Всевышний.
- Настоящий воспитатель, как ее детки любят.
- Умница, большой пример показала, каким должен быть воспитатель. Про таких говорят "Воспитатель от Бога".
- Мы бы тоже к такому воспитателю хотели. Молодечик.
Недавно мы писали еще об одной достойной внимания девушке из Щучинска – Зарине Ахильговой, которая работает следователем и за несколько лет добилась хороших успехов на этом поприще.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript