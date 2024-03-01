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Законодательство РК

Казахстанца оштрафовали за аватарку в соцсетях

штраф, аватарка, суд, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 15:14 Фото: freepik
Жителя Петропавловска оштрафовали за использование символа террористической организации на "аватарке", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП СКО, 53-летний мужчина разместил фото флага террористической организации в качестве аватарки своего аккаунта в мобильном приложении.

"Данный факт выявлен сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП СКО в ходе проведения оперативных мероприятий. Деятельность зарубежной террористической организации, фото флага которой использовал мужчина, – запрещена на территории Республики Казахстан", – говорится в сообщении полиции.

В итоге мужчину оштрафовали на 100 МРП (369 200 тенге).

По данным Антитеррористического центра РК за 2023 год, в Казахстане запрещена 21 экстремистская и террористическая организация. К ним относятся "Аль-Каида", "Исламское движение Восточного Туркестана", "Исламское движение Узбекистана", "Курдский Народный конгресс", "Асбат аль-Ансар", "Боз гурд", "Жамаат моджахедов Центральной Азии", "Лашкар-е Тайба", "Общество социальных реформ" и другие. 

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