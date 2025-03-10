Известного блогера и дизайнера Артемия Лебедева оштрафовали за публичное осквернение религиозных символов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости.

"Постановлением Измайловского суда Москвы Лебедев Артемий Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей (более 224 тыс. тенге)", – рассказали в суде.

Протокол на Лебедева поступил в суд еще в конце февраля, однако его вернули обратно в полицию для устранения недостатков. Причиной возврата стало то, что в в материалах не было сведений о том, что протокол был направлен или вручен Лебедеву, как этого требует законодательство.

Отмечается, что второй раз проблем с рассмотрением не было.

Ранее сообщалось, что акима оштрафовали в Улытау.