#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
494.84
537.4
5.58
Мир

Артемия Лебедева оштрафовали за публичное осквернение религиозных символов

Артемия Лебедева оштрафовали за осквернение религиозных символов, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 00:38 Фото: Instagram/temalebedev
Известного блогера и дизайнера Артемия Лебедева оштрафовали за публичное осквернение религиозных символов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости.

"Постановлением Измайловского суда Москвы Лебедев Артемий Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей (более 224 тыс. тенге)", – рассказали в суде.

Протокол на Лебедева поступил в суд еще в конце февраля, однако его вернули обратно в полицию для устранения недостатков. Причиной возврата стало то, что в в материалах не было сведений о том, что протокол был направлен или вручен Лебедеву, как этого требует законодательство.

Отмечается, что второй раз проблем с рассмотрением не было.

Ранее сообщалось, что акима оштрафовали в Улытау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Британка отказалась отдавать Италии одну из самых разыскиваемых картин мира
Мир
00:02, 11 марта 2025
Британка отказалась отдавать Италии одну из самых разыскиваемых картин мира
Илон Маск о сбое в работе его соцсети: Это была масштабная кибератака
Мир
23:21, 10 марта 2025
Илон Маск о сбое в работе его соцсети: Это была масштабная кибератака
Кто сможет наблюдать кроваво-красную Луну в марте
Мир
22:45, 10 марта 2025
Кто сможет наблюдать кроваво-красную Луну в марте
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: