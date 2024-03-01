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Крупную коммунальную аварию устранили в Майкаине спустя 10 дней

Крупную коммунальную аварию устранили в Майкаине спустя 10 дней , фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 21:31 Фото: акимат Павлодарской области
В Павлодарской области завершили работы по устранению повреждения на трубопроводе, сообщает Zakon.kz.

По информации Павлодарской области, свыше 240 человек и 70 единиц специализированной техники устраняли аварию.

"Завершены работы по устранению повреждения на трубопроводе подачи холодного водоснабжения d 1020 мм в п. Майкаин. В ликвидации повреждения были задействованы более 240 человек и 70 единиц специализированной техники. Поэтапно на каждом участке водопровода специалисты проверили возможное промерзание и завоздушенность трубопровода. При выявлении таких участков производился отогрев трубопровода парогенераторами. На отдельных участках проводили отогрев грунта вокруг трубы углем и деревянными шпалами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время работы отогреты 13,4 км трубопровода.

"Все выявленные повреждения устранены и выполнено наполнение сети. Специалистами ведется наладка гидравлического режима, после чего рабочее давление водоснабжения в п. Майкаин повысится и будет обеспечивается в штатном режиме", – подчеркивается в пресс-релизе.

О аварии на трубопроводе в поселке Майкаин стало известно 21 февраля 2024 года. Там была объявлена чрезвычайная ситуация. Жители поселка Майкаин были вынуждены пользоваться привозной водой. Хотя в акимате уточнили, что подача водоснабжения ведется на пониженном давлении.

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