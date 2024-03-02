Полицейский попал в больницу с отравлением, спасая соседей из пожара

В Актюбинской области полицейский спас семью при пожаре в их доме. В конце старший инспектор потерял сознание и попал в больницу с отравлением, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 1 марта в Байганинском районе – Адил-Кахар Кадиров выйдя из дома на работу заметил, что с соседнего дома идет густой дым. Полицейский направился к дому, зашел и увидел, что дом полностью охвачен огнем.

Он разбудил хозяйку и вынес по одному троих несовершеннолетних детей. Когда выносил самого младшего 5-летнего ребенка потерял сознание и упал.

"В это время подоспели пожарники и медики, которые помогли выбраться из дома. С отравлением полицейский был госпитализирован в больницу. Сейчас жизни и здоровью отважного стражи порядка ничего не угрожает", - говорится в сообщении МВД.

Министерство также поделилось фотографией полицейского.

Последствия огня в доме были сильные – на фотографии видно, что пламя и дым оставили после себя много сажи.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

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