Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Абайской области полицейский спас семью из пожара

В Абайской области полицейский спас семью из пожара, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 18:47 Фото: polisia.kz
В Бородулихинском районе Абайской области инспектор группы природоохранной полиции Ерасыл Сыдыков, заметив возгорание крыши частного дома, принял экстренные меры и спас семью из пожара, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, инцидент произошел 7 октября в 01:15 по улице Крупской Бородулихинского района. Сотрудник полиции, сообщив диспетчерской службе о пожаре, не стал терять времени и начал действовать самостоятельно.

"Полицейский попытался разбудить владельцев дома, стуча в окна и двери, но никто не отреагировал. Поэтому он принял экстренные меры: выдавив окно, проник внутрь строения и эвакуировал всех членов семьи", – уточняется в сообщении.

Вскоре пожарная бригада ликвидировала возгорание. Благодаря оперативным действиям капитана Сыдыкова удалось избежать жертв, а ущерб был минимален. 

Ранее сообщалось, что полицейский стал обладателем бронзовой медали Всемирных игр кочевников.

Читайте также

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Антикор предупредил о мошенниках в мессенджерах
Закладчиков психотропных веществ из СКО задержали в Акмолинской области
Закладчиков психотропных веществ из СКО задержали в Акмолинской области
расследование убийства
Пропавшего в Алматы директора Lenovo нашли мертвым
Аймира Муксулова
МВД РК 2024 год Пожары Спасатели Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Морозы и метели накроют Казахстан: в Астане и 13 областях объявлены штормовые предупреждения
7 пород собак, которые будут с хозяином до конца
Семь пород собак, которых стоит выбрать за верность
Талгар, убийство, подросток
Убийство подростка в Талгаре: депутат раскритиковал действия местных полицейских
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Акиму в Павлодарской области пришлось оправдываться за водку в подарок труженикам тыла
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: