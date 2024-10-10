В Абайской области полицейский спас семью из пожара

В Бородулихинском районе Абайской области инспектор группы природоохранной полиции Ерасыл Сыдыков, заметив возгорание крыши частного дома, принял экстренные меры и спас семью из пожара, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, инцидент произошел 7 октября в 01:15 по улице Крупской Бородулихинского района. Сотрудник полиции, сообщив диспетчерской службе о пожаре, не стал терять времени и начал действовать самостоятельно.

"Полицейский попытался разбудить владельцев дома, стуча в окна и двери, но никто не отреагировал. Поэтому он принял экстренные меры: выдавив окно, проник внутрь строения и эвакуировал всех членов семьи", – уточняется в сообщении.

Вскоре пожарная бригада ликвидировала возгорание. Благодаря оперативным действиям капитана Сыдыкова удалось избежать жертв, а ущерб был минимален.

Ранее сообщалось, что полицейский стал обладателем бронзовой медали Всемирных игр кочевников.