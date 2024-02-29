Полицейских накажут за незаконное уголовное дело в отношении бизнесмена в Актюбинской области

Сотрудники прокуратуры Хромтауского района Актюбинской области прекратили уголовное преследование, начатое органами полиции в отношении предпринимателя. Об этом 29 февраля 2024 года рассказали в областной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, по поступившему сигналу мобильной группой прокуратуры установлено, что 21 февраля сотрудниками отдела полиции (ОП) Хромтауского района в отношении действующего бизнеса игрового клуба "Сектор" без каких-либо заявлений и жалоб начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 198 УК РК по факту нарушения авторских и (или) смежных прав.

"Однако органом уголовного преследования не учтено то, что, согласно уголовно-процессуальному законодательству, производство по этим делам начинается не иначе как по жалобе потерпевшего. В связи с чем прокуратурой района досудебное расследование прекращено, изъятое имущество возвращено предпринимателю". Прокуратура Актюбинской области

В надзорном органе отметили, что в отношении сотрудников полиции возбуждено дисциплинарное производство.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области мерами природоохранной прокуратуры снижены тарифы на вывоз коммунальных отходов в Текели и в Панфиловском, Каратальском, Аксуском, Сарканском районах.