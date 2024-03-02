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Минтранспорта планирует снизить минимальный возраст водителей автобусов

автобус, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 17:34 Фото: Zakon.kz
По данным Министерства транспорта, обучающихся на водителей автобусов в Казахстане стало меньше в 20 раз. В связи с этим ведомство хочет облегчить получение категории D1, сообщает Zakon.kz.

В частности, министерство предлагает снизить требуемый возраст до 23 лет, а требование по наличию стажа для категории D1 – с 3 лет до 1 года, рассказал глава ведомства Марат Карабаев во время рабочей поездки в Алматинскую область.

По его данным, до 2014 года на категорию D на протяжении 3-х лет училось по 84 тыс. человек, а после ужесточения требований число обучающихся на водителя автобуса сократилось до 4 тыс. человек.

"Мы надеемся, что в первом полугодии пройдем Мажилис и к августу вопрос решится. Там заложено такое решение: возраст снижается до 23 лет, а требование по наличию стажа для категории D1 – с 3 лет до 1 года. Я знаю, что это не самое желаемое решение, но пока так. Мы проанализировали: до 2014 года на категорию D на протяжении 3-х лет училось по 84 тыс. человек, а после ужесточения требований число обучающихся на водителя автобуса сократилось до 4 тыс. человек. Это катастрофически мало. Когда мы показали эту цифру, спикер Мажилиса нас понял и поддержал", – сказал министр, отвечая на вопросы предпринимателей в сфере пассажирских перевозок.

Министр отметил, что в прошлом году эти вопросы поднимались в ряде регионов и им было обещано решение в первом полугодии 2024 года. Однако депутаты Мажилиса тогда не поддержали министерство и теперь вопрос инициирован заново.

Также он встретился с представителями сферы грузовых автоперевозок. Они предложили обсудить усиление контроля за перевесом грузовых автомобилей и несправедливую систему выдачи иностранных бланков разрешений для осуществления международных грузоперевозок.

В ответ на обвинения в адрес министерства Карабаев сообщил, что в скором времени ведомство поставит заслон незаконной перепродаже иностранных бланков разрешений (ИБР).

"Вокруг "дозволов" образовался теневой бизнес. Продажа бланков идет не со стороны сотрудников комитета, а от одних транспортных компаний другим. Мы дважды в Алматы проводили открытые обсуждения. По итогам, кто исторически в начале года получал 50% всех бланков, те и дальше хотят их получать. То есть они для себя создали привилегированные условия. Это неправильно. Поэтому мы хотим изменить методику", – сказал глава транспортного ведомства.

По его словам, в первую очередь министерство устранит принцип приоритетности, чтобы бланки могли получать все, у кого есть конкретные грузы. При этом бланки станут именными, чтобы предотвратить перепродажу.

"Отдельные лица, которые давно окопались на теневом рынке, не согласны с этим и организовали информационное давление на министерство. Но мы доведем начатое до конца. Потому что должен быть порядок. Доступ к бланкам должен быть равным для всех: и для мелких, и для средних, и для крупных компаний", – подчеркнул Карабаев.

Также министр ознакомился с работой ДЭУ БАКАД и посетил участок дороги "Алматы – Узынагаш", где планируется строительство транспортных развязок. 

С 1 марта 2024 года в восьми регионах Казахстана будет введено ограничение для большегрузов. 

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