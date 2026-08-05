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Общество

Минтранспорта сделало важное напоминание о ПДД для всех водителей Казахстана

трасса, машины, дорожные знаки, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 09:29 Фото: gov.kz
Сегодня, 5 августа 2026 года, Министерство транспорта (МТ) Казахстана выступило с важным обращением к водителям, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили о соблюдении Правил дорожного движения (ПДД).

"В связи с продолжающимся летним сезоном и высокой интенсивностью движения на автомобильных дорогах республиканского значения, особенно в направлении зон отдыха и между регионами, водителям рекомендуется сохранять повышенную внимательность. Необходимо соблюдать скоростной режим, правила обгона, не садиться за руль в состоянии усталости и быть особенно осторожными на участках с интенсивным движением и в темное время суток. При перевозке детей обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства".Пресс-служба МТ РК

В ведомстве подчеркнули, что дисциплина и ответственное поведение каждого участника дорожного движения остаются главным условием безопасности, поскольку большинство дорожно-транспортных происшествий (ДТП) происходит по причине человеческого фактора.

Согласно проведенному анализу, определяющим фактором аварийности остается неудовлетворительная транспортная дисциплина водителей. 91% всех ДТП связан с грубыми нарушениями ПДД. Наибольшую долю среди нарушений составляют:

  • превышение скорости (33%),
  • потеря контроля над транспортным средством (14%),
  • несоблюдение дистанции (13%),
  • игнорирование требований дорожных знаков (10%).

Указанные данные, как считают в Минтранспорта, подтверждают, что укрепление транспортной дисциплины остается ключевым резервом дальнейшего снижения аварийности.

При этом в ведомстве отметили, что за первое полугодие текущего года на автомобильных дорогах республиканского значения зафиксировано снижение аварийности. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 9% – с 1 507 до 1 371 случая. Данная динамика достигнута на фоне существенного роста транспортной нагрузки. Интенсивность движения за полугодие увеличилась на 37% и составила 22,3 млн транспортных средств.

"Одним из основных инструментов, влияющих на снижение аварийности, стал контроль средней скорости движения, внедренный на интенсивных платных участках протяженностью 2,3 тыс. км. Эта мера уже позволила снизить количество ДТП на этих участках на 17%".Пресс-служба МТ РК

По данным Минтранспорта, за последние пять лет из 11 тыс. км республиканских дорог 45% от общей протяженности переведены в I и II технические категории, что обеспечило разделение встречных потоков и расширение проезжей части. Для вывода транзитного потока из населенных пунктов построено 65 обходов и 38 надземных пешеходных мостов.

В рамках программы повышения безопасности дорожного движения установлены знаки и табло переменной информации о дорожной обстановке и скоростном режиме, на 22 платных участках развернуто 56 единиц лазерного оборудования контроля скорости. Ежегодно также заменяется свыше 8 тыс. дорожных знаков, обновляется разметка, устанавливаются светофоры и пешеходные переходы.

рабочие, люди, дорожные знаки, установка, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 09:29

Фото: gov.kz

В свою очередь Комитет автомобильных дорог МТ РК призывает всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения, и помнить, что безопасность на дороге зависит от ответственности каждого водителя.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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