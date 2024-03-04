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В Алматы продлят шесть магистральных улиц

В Алматы продлят шесть магистральных улиц, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 09:12 Фото: unsplash
Работа по развитию улично-дорожной сети продолжается в Алматы. В Управлении городской мобильности 4 марта 2024 года сообщили Zakon.kz, на каком этапе находится пробивка внутренних магистральных улиц.

Так, по данным ведомства, ведутся дорожно-строительные работы и переустройство инженерных сетей по мере выкупа земельных участков по пробивке ул. Толе би от ул. Яссауи до границы города. Проект протяженностью 4,5 км поделен на два участка. Срок завершения работ – до конца 2025 года.

"В этом году планируется начать строительно-монтажные работы по пробивке улицы Хмельницкого от мкр. Кайрат до Талгарского тракта протяженностью 4,3 км. Еще один проект – пробивка проспекта Райымбека от ул. Жетысуской до Талгарского тракта протяженность 2,6 км".Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

Также в 2024 году начнутся работы по пробивке улицы Муканова от пр. Райымбека до ул. Макатаева протяженностью 0,6 км. Проектная документация по данным участкам разработана и находится на экспертизе.

В Алматы продлят шесть магистральных улиц, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 09:12

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, по мере изъятия земельных участков будут производиться работы по пробивке улицы Жубанова от ул. Момышулы до границы города. По проекту предусмотрено 2 очереди общей протяженностью 3,9 км. Срок завершения – до конца 2026 года.

В дополнении сказано, планируется начать работы по пробивке ул. Онгарсыновой до пр. Райымбека протяженностью 0,3 км. На сегодня ведется разработка проектно-сметной документации.

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Ранее в управлении сообщили, что в конце 2024 года планируется открыть движение по развязке на пересечении пр. Сейфуллина с ул. Жансугурова. Уже в 3-м квартале 2024 года также планируется запуск транспортной развязки на пересечении ул. Саина с ул. Монке би. Еще до конца года завершится пробивка улицы Саина от пр. Рыскулова до ул. Акын Сара и проспекта Абая от ул. Строительной до границы города.

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