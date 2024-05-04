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В Алматы отремонтируют проблемный магистральный трубопровод

В Алматы отремонтируют проблемный магистральный трубопровод, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 15:24 Фото: Zakon.kz
Плановые ремонтные работы проведут на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Ганди и Западный Желтоксан в Алматы. Об этом 4 мая 2024 года рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

В связи с этим с 22:00 4 мая до 12:00 5 мая будет закрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц М. Ганди и Западный Желтоксан.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ на эксплуатируемом с 1992 года магистральном трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного уличного сегмента. За последние пять лет на этой давно отработавшей свой нормативный срок теплосети зарегистрировано 17 порывов".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Отмечается, что заявленная реконструкция теплотрассы не повлияет на режим горячего водоснабжения.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", – добавили в ТОО "Алматинские тепловые сети", обращаясь к жителям и гостям южной столицы.

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Ранее сообщалось, что с 24 апреля по 31 мая в Алматы частично ограничено движение для автотранспорта по ул. Западный Желтоксан – от ул. М. Ганди до ул. Тимирязева. По данным акимата, временные ограничения связаны с необходимостью замены магистрального трубопровода и среднего ремонта дорожного полотна.

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