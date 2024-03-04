Паводки-2024: "Казгидромет" выпустил основной прогноз

Республиканское государственное предприятие (РГП) "Казгидромет" сегодня, 4 марта, выпустило основной прогноз по паводкам на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

В РГП пояснили, что ожидаемый объем стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана составлен по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 марта 2024 года.

Согласно снимкам дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) спутников NASA, обработанным РГП "Казгидромет", по состоянию на 1 марта "площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 72%".

"Анализируя величины выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек дана предварительная оценка паводкоопасных регионов". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Фото: пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным "Казгидромета", регионы:

с повышенными рисками – Абайская, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская и Жетысуская области;

Абайская, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская и Жетысуская области; со средними рисками – Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская и Улытауская области;

– Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Туркестанская и Улытауская области; с низкими рисками – Мангистауская область.

Объемы влагозапасов по среднемноголетних значениям:

в Карагандинской области ниже на 30-49%;

в Улытауской области ниже на 13 и 20%;

в Акмолинской области в бассейнах рек Калкутан, Жабай и Шагалалы выше среднемноголетних значений на 21-43%, а в бассейнах рек Селеты (приток в Селетинское водохранилище), Есиль и Мойылды (приток в Астанинское водохранилище) ниже на 26-40%;

в Северо-Казахстанской области выше на 57%;

в Костанайской области в бассейнах рек Тобол, Аят (притоки в Верхне-Тобольское и Каратомарское водохранилища) и Тогузак выше на 30-98%, а в бассейнах рек Торгай и Караторгай ниже на 20-23%.

в Актюбинской области в бассейнах рек Уил и Косистек выше на 26 и 52%, в бассейне реки Орь в пределах среднемноголетних значений, в бассейнах рек Каргалы (приток в Каргалинское водохранилище), Илек (приток в Актюбинское водохранилище), Иргиз и Темир ниже на 16-68%;

в Западно-Казахстанской области ниже на 17-43%;

в Атырауской области в бассейне реки Эмба ниже на 62%.

"В настоящее время процесс снегонакопления продолжается". РГП "Казгидромет"

Глубина промерзания почвы в основном ниже прошлогодних показателей в среднем от 1 до 91 см в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях. За исключением отдельных бассейнов рек Акмолинской (Калкутан, Есиль) и Карагандинской (Токырау) областей, где глубина промерзания почвы выше прошлогодних показателей от 11 до 33 см.

Также в бассейнах рек наблюдаются ледяные корки на поверхности почвы с толщиной до 6,6 см:

Нура и Шерубайнура Карагандинской области,

Кенгир и Сарысу Улытауской области,

Есиль, Силеты (приток в Силетинское водохранилище), Шагалалы и Жабай Акмолинской области,

Есиль Северо-Казахстанской области,

Тобол, Аят и Торгай Костанайской области,

Илек, Уил и Иргиз Актюбинской области,

Чижа-2, Утва, Деркул, Шаган, Оленты и Шидерты Западно-Казахстанской области,

Эмба Атырауской области.

"В случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей, в марте это может привести к возникновению тало-дождевых паводков". РГП "Казгидромет"

1 февраля 2024 года специалисты РГП "Казгидромет" предоставили предварительный прогноз по паводкам в стране. О чем в нем говорилось, можете узнать здесь.