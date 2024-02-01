Появился предварительный прогноз по паводкам в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили предварительный прогноз по паводкам в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Согласно предварительного гидрологического прогноза на период половодья, по состоянию на 1 февраля 2024 года сложилась следующая гидрометеорологическая обстановка:

Объемы влагозапасов в бассейнах рек центральной и западной частей Казахстана ниже среднемноголетних значений, в северной части страны выше среднемноголетних значений. Показатели осеннего увлажнения почвы равнинной территории в основном выше среднемноголетних значений. Процессы снегонакопления в бассейнах рек будут продолжаться в феврале и марте.

Фото: kazhydromet.kz

Как отмечается, основной прогноз ожидаемого объема стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана РГП "Казгидромет" выпустит в марте 2024 года и далее будет предоставлять на еженедельной основе.

"В бассейнах горных рек восточной, юго-восточной и южной частей страны суммарные осадки за период влагонакопления около или выше среднемноголетних значений, за исключением бассейнов некоторых горных рек юго-восточной части республики (южный склон Илейского Алатау и северный склон хребта Кетмень). Снегозапасы в бассейнах горных рек юга и юго-восточной части страны около и ниже среднемноголетних значений, в бассейнах рек восточной части – выше среднемноголетних значений". РГП "Казгидромет"

В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале, как отметили синоптики, по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.

"В настоящее время процесс снегонакопления продолжается. Основной прогноз на период вегетации для рек горной территории будет составлен в первой декаде апреля 2024 года". РГП "Казгидромет"

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в пятницу, 2 февраля 2024 года. Подробности по ссылке.