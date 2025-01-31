Паводки-2025: "Казгидромет" назвал регионы с повышенными рисками

Специалисты РГП "Казгидромет" накануне, 30 января, выпустили предварительный прогноз паводковой ситуации в Казахстане на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

По данным Гидрометцентра, в текущем году показатели осеннего увлажнения почвы сложились следующим образом:

больше и в пределах нормы – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской, Павлодарской, Улытауской и Жетысуской областях;

ниже нормы – на западе Атырауской, на большей части Северо-Казахстанской, в северной половине Актюбинской, на севере и на юго-востоке Восточно-Казахстанской и Абайской, в Западно-Казахстанской и Костанайской, на юге Мангистауской области.

Накопленные осадки за холодный период:

в пределах и больше нормы – в Атырауской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Улытауской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Абайской областях;

ниже нормы – на большей части Западно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областей, а также в Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областях.

Промерзание почвы отмечается на большей части страны. Талая почва сохраняется лишь в отдельных пунктах юга Казахстана. Максимальное промерзание отмечается на северо-западе, северо-востоке и в центре страны:

В Костанайской области – до 123-127 см.

В Актюбинской области – до 92 см.

В Павлодарской области – до 121 см.

В Карагандинской и Акмолинской областях – до 109 см.

"В сравнении с прошлым годом в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Костанайской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Абайской областях промерзание почвы отмечается в пределах и выше прошлогодних значений. В остальных частях страны – ниже прошлогодних значений". РГП "Казгидромет"

Согласно консультативному синоптическому прогнозу, в феврале 2025-го температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории республики, выше нормы на 1 градус – на юго-западе страны, ниже нормы на 1 градус – на востоке страны.

Количество осадков ожидается больше нормы на большей части территории страны, около нормы – на крайнем северо-западе, юго-западе и юге страны.

Март ожидается теплым и осадочным. Температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2 градуса на всей территории страны.

Количество осадков предполагается больше нормы на большей части страны, около нормы – на юго-западной половине страны.

Как уточнили в РГП "Казгидромет", анализируя показатели осеннего увлажнения почвы, величины выпавших осадков за холодный период, глубину промерзания почвы, наличие ледяной корки на поверхности почвы, а также ледовые режимы рек, дана предварительная оценка паводкоопасных регионов:

с повышенными рисками – Восточно-Казахстанская, Абайская, Карагандинская, Улытауская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области.

– Восточно-Казахстанская, Абайская, Карагандинская, Улытауская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская и Западно-Казахстанская области. со средними рисками – Алматинская, Жетысуская, Жамбылская, Туркестанская и Атырауская области.

– Алматинская, Жетысуская, Жамбылская, Туркестанская и Атырауская области. с низкими рисками – Павлодарская, Мангистауская и Кызылординская области.

"Основной прогноз на паводковый период будет предоставлен до 5 марта. Гидрологический прогноз с марта месяца будет предоставляться еженедельно. В случае резких изменений гидрометеоусловий РГП "Казгидромет" будет уведомлять штормовым предупреждением о резких возникновениях паводковых угроз заблаговременно, за 2-3 суток". РГП "Казгидромет"

В Гидрометцентре напомнили, что с текущего года, кроме прогноза из Центрального аппарата РГП "Казгидромет", будут выпускаться справки-консультации (бюллетени) в период половодья по каждой области отдельно. В данных справках будет отображаться более детализированная информация об осадках – увлажнении почвы, глубине промерзания почвы, об осадках за холодный период в разрезе районов, также об ожидаемых максимальных уровнях, расходов воды и объемов стока по гидрологическим постам.

"Казгидромет" продолжает мониторинг и будет регулярно обновлять прогнозы. В случае угрозы подтопления оперативно предоставят краткосрочные гидрологические прогнозы", – заключили в РГП.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов заявил, что в Казахстане более тысячи населенных пунктов находятся в зоне риска подтопления.