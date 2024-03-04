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Потепление до +15°С обещают казахстанцам

Потепление до +15°С обещают казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 15:08 Фото: phxere
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 5-7 марта 2024 года. По данным метеорологов, на юге страны ожидается значительное потепление.

Согласно прогнозу, 5-6 марта большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления.

"Ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и севере страны прогнозируется снег".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

7 марта под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки, в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра за исключением восточных регионов страны. Также по Казахстану ожидается туман.

"Что же касается температурного фона ожидается небольшое повышение и столбики термометров днем 7 марта достигнут отметки в северной половине Казахстана 0-5 мороза, в южной – 5-15 тепла".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, ранее "Казгидромет" выпустил основной прогноз по паводкам на 2024 год. По состоянию на 1 марта "площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 72%".

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