Снег и потепление до +30°С обещают казахстанцам

Синоптики рассказали о погоде по Казахстану на 16-18 апреля 2024 года. Согласно данным метеорологов, на большей территории страны пройдут дожди, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, ночью на севере, востоке и в центре страны прогнозируются дождь и снег.

"16 апреля на юге, юго-востоке страны пройдут сильные дожди. Лишь на юго-западе республики солнечная погода без осадков. По республике усилится порывистый ветер, в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также по данным специалистов, столбики термометров ночью покажут колебания температуры, а днем –значительное повышение температуры.

"На западе, юге температура поднимется до 22-30 тепла, на севере, юго-востоке и в центре – до 15-25 тепла". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Материал по теме Синоптики обещают Алматы затяжной дождь

Ранее пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова уже предупреждала, что с прохождением атмосферных фронтов на большой части Казахстана сохраняется дождливая погода.