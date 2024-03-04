Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане: кто может принять участие

В Казахстане началось ЕНТ, которое продлится до 30 марта. На данный момент 110 тыс. человек подали заявление для участия в нем, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Министерства просвещения, регистрация продлится до 10 марта на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO.



"В мартовском ЕНТ участвуют лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, лица казахской национальности, не являющихся гражданами РК, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию", – сообщили в Минпросвещения.

При регистрации на ЕНТ тестируемые сами могут выбрать место, дату и время проведения экзамена.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Однако количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократилось на пять вопросов. Увеличилось количество вопросов по профильным предметам до 40.

"Важно отметить, что в профильных предметах добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка. Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120. В том числе, 20 заданий по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 заданий по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов", – отметили в министерстве.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

10 февраля завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 134 тысяч человек. Из них 76,4% абитуриентов сдали на казахском языке, 23,5% – на русском, 83 человека – на английском языке. Пороговый балл набрали около 77,5% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов. Максимальный балл – 137. Всего 72 абитуриента набрали более 130 баллов.