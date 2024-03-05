В Казахстане изменили концепцию развития здравоохранения до 2026 года

Постановлением правительства Казахстана от 29 февраля 2024 года внесены изменения в Концепцию развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены целевые индикаторы и ожидаемые результаты.

Так, ожидается, что:

продолжительность жизни к 2026 году составит 75,1 лет (в 2023 году она составляла 74,2 года);

увеличение доли граждан Казахстана, ведущей здоровый образ жизни к 2025 году составит 45%, к 2026 году показатель не установлен (в 2023 году – 30%);

уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями вырастет к 2026 году до 81% (в 2023 году – 73%);

материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми –снизится до 9,9 (в 2033 году – 10,8);

младенческая смерстность, на 1000 родившихся живыми –снизится до 7,1 (в 2023 году – 7,4);

показатель достоверности лабораторных исследований СЭС составит 95% (в 2023 году – 93%);

уровень обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальным нормативом, на 10 тыс. сельского населения –вырастет до 88% (в 2023 году – 87,6%);

доля закупа единым дистрибьютором отечественных лекарственных средств и медицинских изделий, в % к общему объему закупа –достигнет 50% (в 2023 году – 40%);

уровень охвата населения в системе ОСМС к 2026 году вырастет до 90% (в 2023 году – 86,5%).

Кроме того, разработан План действий по реализации Концепции развития здравоохранения РК до 2026 года.

В частности, планируется:

Пересмотр отечественных стандартов по качеству воздуха в жилых помещениях и выбросам вредных веществ в окружающую среду (питьевая вода, почва) в соответствии с международными стандартами. Внедрение современных методик скрининга, диагностики и лечения для повышения качества специализированной диабетологической помощи в Казахстане. Выделение квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, испытывающих проблемы с репродуктивным здоровьем. Обеспечение доступности молодежных центров здоровья к услугам по вопросам психического и репродуктивного здоровья подростков и молодежи. Проведение исследования по употреблению психоактивных веществ (ПАВ) среди молодежи по методологии проекта Европейского школьного обследования по алкоголю и наркотикам с последующей разработкой и внедрением программ профилактики и диагностики рисков вовлечения молодежи в зависимость от ПАВ. Создание электронной платформы Е-ЗОЖ для продвижения новых принципов здорового образа жизни. Внедрение проекта «Школы, способствующие укреплению здоровья». Увеличение количества грантов на подготовку медицинских кадров, в том числе узких и дефицитных специальностей, включая детские. Внедрение новых вакцин для вакцинации против вируса папилломы человека и ряд других мероприятий.

Также планируется, реализация инвестиционных проектов по строительству не менее 20-ти современных больниц и 2-х научно-инновационных центров, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, концессии, в городах. Астане, Алматы, Шымкенте, Туркестане, Петропавловске, Караганде, Актобе, Кокшетау, Усть-Каменогорске, Атырау, Таразе, Кызылорде, Актау, Павлодаре, Костанае.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что постановлением правительства Казахстана от 24 ноября 2022 года утверждена Концепции развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года.

Так, основными принципами охраны здоровья населения являются:

приоритетность профилактики в сфере охраны здоровья и формирование здорового образа жизни;

социальная ориентированность здравоохранения, направленная на удовлетворение потребностей населения и улучшение качества жизни;

обеспечение равнозначного доступа на получение безопасной, эффективной и качественной медицинской помощи;

государственная поддержка отечественных разработок, развитие конкурентоспособной фармацевтической промышленности и медицинской науки;

обеспечение доступности безопасных, качественных и эффективных лекарственных средств, медицинских изделий и их рациональное использование;

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

достижение устойчивости и управляемости системы здравоохранения.