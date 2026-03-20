Реализация Концепции развития здравоохранения продлена до 2029 года

Постановлением правительства от 11 марта 2026 года внесены изменения в Концепцию развития здравоохранения Республики Казахстан до 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, реализация концепции продлена по 2029 год включительно.

"На основе проблемных вопросов, выявленных при анализе текущей ситуации системы здравоохранения и международного опыта, определено следующее: видение развития сферы здравоохранения страны, достижению которого будут способствовать результаты реализации данной Концепции", – говорится в документе.

Устойчивая и эффективная система здравоохранения, обеспечивающая оптимальный баланс между доступностью, качеством и рациональным использованием ресурсов, в рамках которой обеспечиваются интегрированное управление здоровьем, системная устойчивость и адаптация к вызовам, интегрированные услуги здравоохранения, ориентированные на человека, обеспечивающие всеобщий охват, справедливый доступ к качественным медицинским услугам для всех граждан, цифровое здравоохранение нового поколения, основанное на использовании интероперабельных систем и устройств, больших данных, результативное и справедливое финансирование, развитие человеческого капитала здравоохранения, инновационная и ориентированная на трансляцию медицинская наука, технологическая модернизация и устойчивое производство через обновление инфраструктуры и развитие отечественного производства.

Реализация видения будет осуществляться по следующим направлениям:

переход к единой интегрированной системе формирования культуры здоровья;

первичная медико-санитарная помощь нового поколения;

человекоориентированная и доступная медицинская помощь;

семейное благополучие – новый стратегический ориентир;

устойчивость и безопасность системы здравоохранения;

развитие персонализированной и высокотехнологичной медицины;

технологическое развитие фармацевтической и медицинской промышленности, устойчивое лекарственное обеспечение;

трансформация системы кадрового обеспечения и развитие науки как основа устойчивого и эффективного здравоохранения;

прогрессивная модель устойчивого финансирования здравоохранения.

Основные принципы развития отрасли:

сохранение и укрепление здоровья на протяжении всей жизни;

обеспечение равного и своевременного доступа к эффективной и качественной медицинской помощи;

активное участие и учет потребностей пациента в процессе оказания медицинской помощи;

развитие человеческого капитала как ключевого ресурса системы здравоохранения;

стимулирование технологической модернизации, развития медицинской и фармацевтической науки, генерации новых знаний и внедрения клинических и организационных инноваций;

рациональное и эффективное управление ресурсами и капиталом системы здравоохранения;

прозрачность процессов управления и финансирования системы здравоохранения, а также подотчетности всех участников;

обеспечение готовности и эффективного реагирования на кризисы в области общественного здоровья и изменение климата;

принятие клинических, управленческих и финансовых решений на основе фактических данных.

Также утвержден план действий по реализации концепции.

Как ожидается, в 2029 году:

увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении до 77 лет ;

; снижение преждевременной смертности лиц от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических респираторных заболеваний.

Постановление вводится в действие со дня подписания.