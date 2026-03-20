Реализация Концепции развития здравоохранения продлена до 2029 года
В частности, реализация концепции продлена по 2029 год включительно.
"На основе проблемных вопросов, выявленных при анализе текущей ситуации системы здравоохранения и международного опыта, определено следующее: видение развития сферы здравоохранения страны, достижению которого будут способствовать результаты реализации данной Концепции", – говорится в документе.
Устойчивая и эффективная система здравоохранения, обеспечивающая оптимальный баланс между доступностью, качеством и рациональным использованием ресурсов, в рамках которой обеспечиваются интегрированное управление здоровьем, системная устойчивость и адаптация к вызовам, интегрированные услуги здравоохранения, ориентированные на человека, обеспечивающие всеобщий охват, справедливый доступ к качественным медицинским услугам для всех граждан, цифровое здравоохранение нового поколения, основанное на использовании интероперабельных систем и устройств, больших данных, результативное и справедливое финансирование, развитие человеческого капитала здравоохранения, инновационная и ориентированная на трансляцию медицинская наука, технологическая модернизация и устойчивое производство через обновление инфраструктуры и развитие отечественного производства.
Реализация видения будет осуществляться по следующим направлениям:
- переход к единой интегрированной системе формирования культуры здоровья;
- первичная медико-санитарная помощь нового поколения;
- человекоориентированная и доступная медицинская помощь;
- семейное благополучие – новый стратегический ориентир;
- устойчивость и безопасность системы здравоохранения;
- развитие персонализированной и высокотехнологичной медицины;
- технологическое развитие фармацевтической и медицинской промышленности, устойчивое лекарственное обеспечение;
- трансформация системы кадрового обеспечения и развитие науки как основа устойчивого и эффективного здравоохранения;
- прогрессивная модель устойчивого финансирования здравоохранения.
Основные принципы развития отрасли:
- сохранение и укрепление здоровья на протяжении всей жизни;
- обеспечение равного и своевременного доступа к эффективной и качественной медицинской помощи;
- активное участие и учет потребностей пациента в процессе оказания медицинской помощи;
- развитие человеческого капитала как ключевого ресурса системы здравоохранения;
- стимулирование технологической модернизации, развития медицинской и фармацевтической науки, генерации новых знаний и внедрения клинических и организационных инноваций;
- рациональное и эффективное управление ресурсами и капиталом системы здравоохранения;
- прозрачность процессов управления и финансирования системы здравоохранения, а также подотчетности всех участников;
- обеспечение готовности и эффективного реагирования на кризисы в области общественного здоровья и изменение климата;
- принятие клинических, управленческих и финансовых решений на основе фактических данных.
Также утвержден план действий по реализации концепции.
Как ожидается, в 2029 году:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении до 77 лет;
- снижение преждевременной смертности лиц от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических респираторных заболеваний.
Постановление вводится в действие со дня подписания.