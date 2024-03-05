Цветы из Колумбии, Эквадора и Кении доставляют самолетами в Казахстан

Приближается самый горячий сезон для цветочного бизнеса. В преддверии 8 марта Бюро национальной статистики поделилось интересной информацией. Специалисты рассказали Zakon.kz, из каких стран Казахстан импортирует цветы.

В сообщении ведомства отмечено, что за январь-декабрь 2023 года Казахстан импортировал 8 278 тонн срезанных цветов и бутонов, на общую сумму 61 млн долларов.

"Для сравнения в 2022 году импорт цветов в денежном выражении составил более 46 млн долларов (6 832 тонны)", – уточнили эксперты.

Фото: stat.gov.kz

Также сказано, что в 2023 году цветы были ввезены из 52 стран мира, в основном из стран Европы, Южной Америки и Африки.

"Крупнейшими поставщиками цветов стали: Эквадор – 4 913 тонн, Нидерланды – 1 633тонны, Кения – 635тонн и Колумбия – 488 тонн". Бюро национальной статистики РК

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