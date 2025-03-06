Китай ворвался в топ-3 крупнейших поставщиков цветов в Казахстан

В Бюро национальной статистики сегодня, 6 марта 2025 года, рассказали, из каких стран импортирует Казахстан цветы, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, с января по декабрь 2024 года Казахстан импортировал 12,3 тыс. тонн срезанных цветов и бутонов на общую сумму 93,5 млн долларов. Для сравнения: в 2023 году стоимость импорта цветов составила более 61,2 млн долларов (8,2 тыс. тонн).

"Цветы были ввезены в Казахстан из 53 стран мира, преимущественно из Европы, Южной Америки и Африки". Бюро национальной статистики

Крупнейшими поставщиками цветов в 2024 году стали:

Эквадор – 6,4 тыс. тонн;

Нидерланды – 2,3 тыс. тонны;

Китай – 1,1 тыс. тонн;

Колумбия – 978 тонн;

Кения – 975 тонн.

"За указанный период Казахстан экспортировал в страны СНГ 1,5 тыс. тонн срезанных цветов и бутонов для букетов". Бюро национальной статистики

Напомним, за январь-декабрь 2023 года Казахстан импортировал 8 278 тонн срезанных цветов и бутонов на общую сумму 61 млн долларов. А в числе крупнейших поставщиков были: Эквадор – 4 913 тонн, Нидерланды – 1 633 тонны, Кения – 635 тонн и Колумбия – 488 тонн.