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Общество

Китай ворвался в топ-3 крупнейших поставщиков цветов в Казахстан

Китай ворвался в топ-3 крупнейших поставщиков цветов в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 11:39 Фото: freepik
В Бюро национальной статистики сегодня, 6 марта 2025 года, рассказали, из каких стран импортирует Казахстан цветы, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, с января по декабрь 2024 года Казахстан импортировал 12,3 тыс. тонн срезанных цветов и бутонов на общую сумму 93,5 млн долларов. Для сравнения: в 2023 году стоимость импорта цветов составила более 61,2 млн долларов (8,2 тыс. тонн).

"Цветы были ввезены в Казахстан из 53 стран мира, преимущественно из Европы, Южной Америки и Африки".Бюро национальной статистики

Крупнейшими поставщиками цветов в 2024 году стали:

  • Эквадор – 6,4 тыс. тонн;
  • Нидерланды – 2,3 тыс. тонны;
  • Китай – 1,1 тыс. тонн;
  • Колумбия – 978 тонн;
  • Кения – 975 тонн.
"За указанный период Казахстан экспортировал в страны СНГ 1,5 тыс. тонн срезанных цветов и бутонов для букетов".Бюро национальной статистики

Напомним, за январь-декабрь 2023 года Казахстан импортировал 8 278 тонн срезанных цветов и бутонов на общую сумму 61 млн долларов. А в числе крупнейших поставщиков были: Эквадор – 4 913 тонн, Нидерланды – 1 633 тонны, Кения – 635 тонн и Колумбия – 488 тонн.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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