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Дорожники расчищают республиканские трассы в Акмолинской области

В Акмолинской области расчищают трассы от снега, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 18:20 Фото: ДЧС Костанайской области
В Акмолинской области продолжают расчищать республиканские трассы от снега, сообщает Zakon.kz.

5 марта в Акмолинской области наблюдалось усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, местами низовая метель.

"Дорожники проводят работы по содержанию республиканских дорог. Наряду с очисткой обочин от снега, в рамках подготовки к весеннему сезону очищено 315 единиц водопропускных труб. Работы продолжаются в штатном режиме", – говорится в сообщении "КазАвтоЖол".

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды по Казахстану на 5-7 марта. 

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