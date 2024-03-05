Дорожники расчищают республиканские трассы в Акмолинской области
Фото: ДЧС Костанайской области
В Акмолинской области продолжают расчищать республиканские трассы от снега, сообщает Zakon.kz.
5 марта в Акмолинской области наблюдалось усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, местами низовая метель.
"Дорожники проводят работы по содержанию республиканских дорог. Наряду с очисткой обочин от снега, в рамках подготовки к весеннему сезону очищено 315 единиц водопропускных труб. Работы продолжаются в штатном режиме", – говорится в сообщении "КазАвтоЖол".
Ранее синоптики озвучили прогноз погоды по Казахстану на 5-7 марта.
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