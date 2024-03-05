Дорожники расчищают республиканские трассы в Акмолинской области

5 марта в Акмолинской области наблюдалось усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, местами низовая метель.

"Дорожники проводят работы по содержанию республиканских дорог. Наряду с очисткой обочин от снега, в рамках подготовки к весеннему сезону очищено 315 единиц водопропускных труб. Работы продолжаются в штатном режиме", – говорится в сообщении "КазАвтоЖол".