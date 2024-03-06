"КазАвтоЖол" необоснованно взимал плату с большегрузов

Кокшетауской транспортной прокуратурой по результатам анализа вопроса соблюдения законодательства об оплате за проезд на платных участках дорог защищены права 605 предпринимателей-перевозчиков, сообщает Zakon.kz.

По данным Главной транспортной прокуратуры РК, филиалом АО "НК "ҚазАвтоЖол" необоснованно начислялись суммы за проезд владельцам большегрузных автомашин на отрезке автодороги Астана – Петропавловск.

"Платный участок начинается с 304 км автомобильной дороги общего пользования, который проходит через Кокшетау, однако первая контрольная арка расположена лишь на 309 км. Следует отметить, что на пользователя уже при въезде на платную автомобильную дорогу и проезд через контрольную арку распространяются условия Публичного договора оператора дорог. При таких обстоятельствах для субъекта предпринимательства стоимость проезда всего 5 км была равна 50 км". Главная транспортная прокуратура

После вмешательства прокуратуры начисленные суммы за проезд на указанном участке автодороги 605 субъектам бизнеса на сумму около 3,5 млн тенге отменены, а в целях устранения нарушений законности пересматривается работа дорожной измерительной системы.

Кроме того, прокуратурой инициирован вопрос введения "абонентской платы" для жителей населенных пунктов, профильным министерством он поддержан и находится на стадии согласования.

15 февраля 2024 года министр транспорта РК Марат Карабаев заявил, что в Казахстане повысят тарифы на платные дороги.