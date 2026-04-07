#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Масштабная зачистка дорог Алматы: сотни водителей лишены прав, тысячи авто эвакуированы

Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы привели статистику оперативно-профилактического мероприятия "Стоп – нарушения", направленного на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений на дорогах города, сообщает Zakon.kz.


Так, за шесть дней полицейскими пресечено свыше 11 тысяч нарушений правил дорожного движения.

"Задержаны 96 водителей, не имевших права управления, 14 – ранее лишенных водительских прав, а также 50 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения".Пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, выявлено 16 фактов использования подложных номерных знаков и 41 выезд на встречную полосу движения – одни из наиболее опасных нарушений, создающих прямую угрозу жизни участников дорожного движения.

Также, по данным ДП, на специализированные стоянки водворено свыше 4 тысяч транспортных средств, включая порядка 3,5 тысяч электросамокатов, создававших помехи движению.

Отдельное внимание уделено пользователям электросамокатов.

"К ответственности привлечены более 2 тысяч человек, в том числе 65 родителей, допустивших несовершеннолетних к управлению на проезжей части".Пресс-служба ДП Алматы

Также выявлено 548 нарушений среди водителей грузового транспорта, включая 35 случаев с нечитаемыми или поддельными регистрационными номерными знаками.

Ранее сообщалось, что в Алматы стартовала оперативно-профилактическая отработка "Закон и порядок: безопасность города". Она направлена на обеспечение общественного порядка и повышение уровня безопасности в городской среде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Лихач выжал безумные 250 км/ч по аль-Фараби в Алматы: чем это закончилось
09:45, 26 марта 2026
Лихач выжал безумные 250 км/ч по аль-Фараби в Алматы: чем это закончилось
Масштабные рейды в Алматы: задержаны иностранцы из межгосударственного розыска
09:17, 27 марта 2026
Масштабные рейды в Алматы: задержаны иностранцы из межгосударственного розыска
Перед каникулами полиция Алматы обратила внимание жителей на важную просьбу
17:15, 03 апреля 2026
Перед каникулами полиция Алматы обратила внимание жителей на важную просьбу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Позорное судейство матча "Ордабасы" - "Атырау": какой вывод можно сделать после игры
17:31, Сегодня
Позорное судейство матча "Ордабасы" - "Атырау": какой вывод можно сделать после игры
Результаты второго дня турнира за 5-8 места в женской Национальной лиге по волейболу
17:27, Сегодня
Результаты второго дня турнира за 5-8 места в женской Национальной лиге по волейболу
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
17:17, Сегодня
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
17:12, Сегодня
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: