Масштабная зачистка дорог Алматы: сотни водителей лишены прав, тысячи авто эвакуированы

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы привели статистику оперативно-профилактического мероприятия "Стоп – нарушения", направленного на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактику правонарушений на дорогах города, сообщает Zakon.kz.



Так, за шесть дней полицейскими пресечено свыше 11 тысяч нарушений правил дорожного движения.

"Задержаны 96 водителей, не имевших права управления, 14 – ранее лишенных водительских прав, а также 50 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения". Пресс-служба ДП Алматы

Кроме того, выявлено 16 фактов использования подложных номерных знаков и 41 выезд на встречную полосу движения – одни из наиболее опасных нарушений, создающих прямую угрозу жизни участников дорожного движения.

Также, по данным ДП, на специализированные стоянки водворено свыше 4 тысяч транспортных средств, включая порядка 3,5 тысяч электросамокатов, создававших помехи движению.

Отдельное внимание уделено пользователям электросамокатов.

"К ответственности привлечены более 2 тысяч человек, в том числе 65 родителей, допустивших несовершеннолетних к управлению на проезжей части". Пресс-служба ДП Алматы

Также выявлено 548 нарушений среди водителей грузового транспорта, включая 35 случаев с нечитаемыми или поддельными регистрационными номерными знаками.

Ранее сообщалось, что в Алматы стартовала оперативно-профилактическая отработка "Закон и порядок: безопасность города". Она направлена на обеспечение общественного порядка и повышение уровня безопасности в городской среде.