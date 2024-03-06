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В Миннауки подтвердили повреждения зданий университетов Алматы из-за землетрясения

В Миннауки подтвердили повреждения зданий университетов Алматы из-за землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 12:42 Фото: primeminister.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 6 марта высказался о трещинах на стенах зданий ряда университетов Алматы после землетрясения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что после землетрясения провели анализ состояния зданий университетов.

"Действительно, в нескольких зданиях, в частности, КазНУ им. аль-Фараби, КазНПУ им. Абая, Казахского национального женского педагогического университета (ЖенПУ. – Прим. ред.) и еще нескольких общежитиях университетов пошли трещины", – сказал он.

Отмечается, что анализ проводили эксперты из градостроительных управлений, по сейсмоустойчивости.

"В несущих конструкциях повреждений не было. Трещины есть, но сказать, что это создает риски, тоже нельзя. Оперативно все студенты были выведены. ЕНТ, проходящее в нескольких пунктах, было прекращено. Мы отменили все занятия", – добавил министр.

На ремонт, по его словам, потребуются незначительные суммы. Вузы проведут его за свой счет.

"Сумма ущерба небольшая. Структурных повреждений не было. Где-то посыпалась штукатурка, где-то упали (навесные. – Прим. ред.) потолки", – резюмировал Саясат Нурбек.

4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22. Тогда в вузах города отменили занятия.

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Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Алматы Сильное землетрясение в Алматы
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