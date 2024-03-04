Трещины на зданиях после землетрясения прокомментировали в Управлении строительства Алматы

Управления строительства Алматы 4 марта 2024 года сообщило, что в результате землетрясения в зданиях ряда объектов образования наблюдаются трещины на стенах, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, в основном данные повреждения касаются отделочных материалов и не влияют на несущие конструкции.

"Специальная комиссия в составе специалистов ДЧС, КазНИИСА, ГАСК, районных архитекторов и других уполномоченных органов произведет осмотр всех социальных объектов. По результатам будут приняты все соответствующие меры", – говорится в сообщении.

При этом в управлении напомнили, что существенных повреждений зданий в городе не имеется. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.