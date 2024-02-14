Слив данных студенток в алматинском вузе: полиция начала расследование

Полиция Бостандыкского района начала досудебное расследование по распространению персональных данных студенток КазНУ им. аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия.

"УП Бостандыкского района зарегистрировано досудебное расследование по ст. 147 ч. 5 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите" по факту распространения персональных данных и сведений студентов КазНУ им. аль-Фараби, составляющих врачебную тайну", – говорится в сообщении прокуратуры Алматы.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал ситуацию с обнародованием личных данных студенток алматинского вуза. Произошедшее глава Миннауки назвал безалаберным отношением к личным данным.

Позже на инцидент с распространением персональных данных отреагировали и в Минцифры. Министерство направило запрос в КазНУ им. аль-Фараби для предоставления разъяснений по данному вопросу.

