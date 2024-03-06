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Законодательство РК

Как в Экибастузе выполняют обещание Токаева, данное многодетной матери

Как строят дом творчества в Экибастузе, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 13:33 Фото: primeminister.kz
В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область премьер-министр РК Олжас Бектенов ознакомился с ходом строительства нового Дворца детского творчества в Экибастузе, который возводят по поручению президента, сообщает Zakon.kz.

Cовременный центр площадью 7,2 тыс. кв. м возводится для расширения охвата детей качественным дополнительным образованием. На строительство данного объекта привлечены средства спонсоров в размере 5,8 млрд тенге, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

"Дворец детского творчества будет оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием. Здесь предусматривается открытие клуба космической радиосвязи, студии робототехники, студии промышленной архитектуры и дизайна, научно-биологической лаборатории, коворкинг-зоны, студии звукозаписи, академии фотографии, художественно-эстетической мастерской, спортивного зала и т.д.", – сказано в сообщении.

Как в Экибастузе строят Дом творчества, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 13:33

Фото: primeminister.kz

На сегодня уже залит фундамент, ведется монтаж цокольного этажа и металлоконструкций. Ввод запланирован на осень текущего года.

Премьер-министр поручил акимату обеспечить своевременный запуск проекта.

"Дворец детского творчества строится по прямому поручению главы государства. Качество должно быть на высоком уровне. Данные центры служат точками притяжения, дают возможность ребенку развивать творческие способности, приобретать дополнительные знания. После его запуска охват дополнительным образованием в городе составит 70%. Проект будет на моем личном контроле", – сказал Олжас Бектенов.

Как отметил аким Экибастуза Аян Бейсекин, на сегодняшний день услуги дополнительного образования в городе предоставляют три организации. Охват составляет порядка 7 тысяч детей, или 31%. Новый центр также будет адаптирован для детей с особыми образовательными потребностями.

Как в Экибастузе строят Дом творчества, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 13:33

Фото: primeminister.kz

9 августа 2023 года Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Экибастуз и встретился с местными жителями. На встрече многодетная мать Аяна Смагулова сказала, что в городе необходимо построить Дом творчества для досуга и всестороннего развития детей. Глава государства согласился с ней.

"Беру на заметку. Сейчас буквально в вертолете я дам поручение, изыщем средства. В короткие сроки обязательно построим Дом творчества", – сказал тогда президент.

Уже 10 августа пресс-секретарь Токаева сообщил, что данный вопрос решен

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